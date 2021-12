Cinquième vague ou non, variant Omicron ou non, Noël approche à grands pas. Et il y a fort à parier qu’à côté de la dinde, de la bûche glacée ou des coupes de champagne, il y aura du poisson fumé (saumon, truite) au menu du réveillon. Mais avoir l’habitude d’en consommer ne veut pas dire que l’on sait réellement ce que l’on achète, ni qu’on a les clés pour bien choisir. C’est pourquoi 20 Minutes et son partenaire l’UFC-Que Choisir vous propose de poser vos questions sur le sujet pour notre prochain Brief Conso​.

Vous comptez acheter du saumon fumé ou de la truite fumée pour les fêtes, mais ne savez pas quoi choisir ? Vous ignorez s’il faut privilégier un animal sauvage ou d’élevage ? Ou comment choisir sa provenance ? Vous êtes totalement paumé(e) concernant les labels sur les étiquettes ? D’ailleurs, c’est quoi le mieux ? Le saumon ou la truite ? Posez-nous vos questions !