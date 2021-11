L’immobilier, les transports, l’alimentation, les vêtements, les voyages, les impôts… Etre consommateur, c’est un travail à part entière et au quotidien. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations ou des prétendues bonnes affaires. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire l’ UFC-Que Choisir sont là pour vous aider, en répondant à vos questions en vidéo dans le Brief Conso.

Cette semaine, on fait le point avec Raphaël Bartlomé, responsable juridique à l’UFC-Que Choisir, sur les vols et séjours annulés l’an dernier à cause de la pandémie de Covid-19. Alors que le coronavirus déferlait sur la planète, de très nombreux Français ayant prévu de partir en vacances en 2020 ont vu leurs vols et séjours​ annulés. Beaucoup se sont vus proposer des avoirs pour ces annulations. Ces avoirs arrivent pour la plupart à leur terme, mais les vacanciers, eux, ont rarement obtenu satisfaction. Et se posent des questions.