Alors que la Salon aéronautique de Dubaï ferme ses portes ce jeudi soir, Airbus a d’ores et déjà dressé un bilan de sa moisson de commandes réalisées au cours de ces quatre jours. A l’occasion de ce premier grand rendez-vous du secteur depuis la crise sanitaire, l’avionneur européen affiche 269 commandes fermes et 139 intentions d’achat qui devront être confirmées par les compagnies.

