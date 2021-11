Des embrassades après de très longs mois de séparation. Début novembre, les Etats-Unis ont enfin rouvert leurs frontières aux touristes étrangers, elles qui étaient fermées depuis le début de la pandémie de Covid-19. Une illustration, parmi d’autres, de la tornade qui s’est abattue sur le secteur du tourisme en 2020 à cause du coronavirus.

Interdictions de déplacements, confinements locaux, couvre-feux… De très nombreux vacanciers français ont dû revoir leurs plans l’an dernier, notamment durant l’été, à cause des restrictions sanitaires décidées à travers le monde. Ces séjours annulés en cascade ont parfois donné lieu à des remboursements, mais aussi, dans de nombreux cas, à des avoirs de la part des agences de voyages. Et les voici qui arrivent à échéance…

Vous avez dû annuler un séjour l’an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, et un avoir vous a été donné… Etes-vous perdu(e) concernant son échéance ? Vous ne savez pas comment finalement obtenir un remboursement, ou le remplacement de votre séjour ? Vos requêtes auprès du voyagiste restent sans réponses ? Posez vos questions à 20 Minutes sur le sujet, et nous y répondrons, en vidéo, avec un spécialiste de notre partenaire l’ UFC-Que Choisir.