Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon le réseau Visuel-LSF, qui propose des formations à la langue des signes (LSF) à travers toute la France, « sur les 240 personnes avec un statut de demandeur d’emploi que nous avons accompagnées en 2020, 68 % ont été réinsérées socialement après avoir obtenu la certification CC LSF-L2 [un certificat de compétences en langue des signes française]. »

Une compétence valorisée

Parler avec les mains, la compétence est recherchée, mais elle ne suffit pas toujours à convaincre un employeur. En regardant de plus près les chiffres de Visuel-LSF, 27 % des bénéficiaires de la certification ont trouvé un emploi en lien direct avec la langue des signes, 31 % ont repris leurs études en continuité avec leur certification et 10 % ont retrouvé du travail rapidement. Un peu moins d’un quart des apprenants certifiés sont toujours en recherche d’emploi, et 9 % ont mis leur projet en pause.

Le care et le commerce, très demandeurs

Gage d’inclusion, la langue des signes est encore plus importante dans certains domaines d’activité, comme le médico-social ou l’éducatif. « Les apprenants viennent principalement du secteur de la santé, du service à la personne, du commerce et de l’hôtellerie-restauration », précise Charles-Alexandre Peretz, directeur marketing de l’École française, qui propose depuis un an une formation à distance à la langue des signes. « Des centaines de milliers de personnes naissent chaque année sourdes et muettes. Aujourd’hui, ce n’est pas si difficile de faire un pas vers elles », lâche le représentant de l’École française.

« Que tout le monde sache dire “bonjour” et “comment allez-vous ?” C’est un minimum » Charles-Alexandre Peretz, de l’Ecole française

Pour le réseau Visuel-LSF, les avantages des formations sont multiples. L’ajout de compétences « facilite l’insertion et la reconversion professionnelles », mais l’apprentissage est tout aussi enrichissant sur le plan personnel puisqu’il est synonyme de « reconnaissance et d’intégration ». « En favorisant l’inclusion de certaines personnes, on se valorise aussi soi-même. On est fier de ses compétences et heureux de les transmettre », commente Charles-Alexandre Peretz. « On n’a pas la prétention de rendre les gens bilingues, mais on aimerait amener le même mouvement que pour l’anglais : que tout le monde sache dire “bonjour” et “comment allez-vous ?” C’est un minimum. »