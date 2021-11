C’est une commande XXL qui donne une bouffée d’air à l’avionneur européen. Au salon aéronautique de Dubaï, qui se déroule du 14 au 18 novembre, Airbus a annoncé dès le premier jour une commande de 255 appareils de la famille A321neo par quatre compagnies aériennes affiliées au groupe Indigo Partners, qui vient s’ajouter à celles de 890 avions de la famille A320 déjà signées.

Des avions à destination des compagnies low cost Wizz Air, Frontier, Volaris et JetSMART pour un montant global à plus de 33 milliards de dollars si le prix catalogue est appliqué. « Nous sommes heureux d’étendre davantage notre relation avec les compagnies aériennes de nos grands partenaires Indigo, Wizz, Frontier, Volaris et JetSMART, qui ont agi rapidement et de manière décisive au cours des derniers mois pour se positionner pour cette commande historique alors que l’effet de la pandémie s’estompe et que le monde veut des vols plus durables », a indiqué Christian Scherer, le directeur commercial d’Airbus dans un communiqué.

Fin octobre 2021, la famille des A320neo, le best-seller d’Airbus depuis son lancement en 2010, totalisait plus de 7.550 commandes passées par 122 clients. Les A320 neo commandés par Indigo Partners devraient commencer à être livrés à compter de 2025. Selon les prévisions, à cette période le trafic aérien devrait avoir retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire, contre la moitié aujourd’hui.