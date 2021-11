A fond la forme pour Decathlon ! Pour la troisième année consécutive, l’enseigne d’articles de sport termine en tête du classement des entreprises les plus admirées par les Français, dans un sondage établi par l’Ifop pour Eight Advisory et le Journal du Dimanche. Ce classement s’effectue sur six critères : performance, utilité au quotidien, marque employeur, innovation, responsabilité environnementale et image renvoyée pour la France.

Decathlon monte ainsi sur le podium en compagnie de Peugeot et Leclerc, nouveau venu dans le top 3. « La domination de Décathlon s’avère toutefois un peu moins hégémonique dans la mesure où l’entreprise ne l’emporte que sur 2 des 6 classements par critère (contre 3 l’année dernière) : l’innovation et la marque employeur. Décathlon bénéficie néanmoins d’une présence sur le podium de 5 des 6 classements », détaille le JDD.

Doctolib, l’étoile montante

Peugeot s’ancre de son côté à la deuxième place pour la troisième année consécutive, tandis que le distributeur Leclerc bénéficie de « sa stratégie d’accélération de la digitalisation de la relation client » pour renverser EDF. La crise sanitaire a ainsi joué son rôle, avec le développement du système de Drive. Mais la star de l’épidémie de coronavirus, c’est bien sûr Doctolib, la plateforme de prise de rendez-vous médicaux qui a explosé avec la campagne de vaccination. Elle gagne ainsi 32 places pour s’installer aux portes du top 10, en tête sur le critère « capacité à améliorer le quotidien ».

Deux autres types d’entreprises trustent le haut du classement : les grandes entreprises de transport (Airbus, Air France, SNCF) et le luxe. Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior et L’Oréal figurent ainsi dans le top 5 du critère sur la capacité à donner une bonne image de la France.