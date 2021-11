L’immobilier, les transports, l’alimentation, les vêtements, les voyages, les impôts… Etre consommateur, c’est un travail à part entière et au quotidien. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations ou des prétendues bonnes affaires. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire l’ UFC-Que Choisir sont là pour vous aider, en répondant à vos questions dans le Brief Conso. Et cette semaine, on parle démarchage téléphonique avec Cyril Brosset, chef de rubrique « Nouvelles technologies » à Que Choisir. Un fléau contre lequel l'association se bat depuis des années.

Le matin, la journée, le soir, plusieurs fois par jour… De nombreux particuliers subissent ces appels visant à leur vendre des biens et des services dont ils ne veulent pas. Sur téléphone fixe ou portable, ces sollicitations sont une véritable plaie pour les consommateurs, qui peinent à y mettre fin. Même l’inscription sur Bloctel, outil développé par l’Etat, ne semble pas fonctionner. Le compte personnel de formation, la téléphonie, le chauffage… Il y en a pour tous les goûts. Et tous les abus.