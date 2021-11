« Merci pour le follow, c’est gentil ! Maintenant, comme vous l’avez demandé dans le chat, on va revoir ensemble quelques règles de priorité… » Comme tous les mardis après-midi, ils seront plusieurs centaines derrière leur écran à se demander qui, de la voiture bleue ou de la voiture rouge, doit s’engager la première à cette intersection. Mais surtout, pendant une heure et demie, ces apprentis conducteurs pourront poser leurs questions, partager leur expérience, ou demander des conseils depuis leur canapé à Sophie, formatrice et désormais streameuse.

Depuis quelques mois, l’entreprise vendéenne Codes Rousseau, leader dans l’apprentissage du Code de la route, a en effet lancé sa chaîne sur la plateforme Twitch, et anime trois lives par semaine pour ses près de 10.000 abonnés. « L’objectif est de proposer aux jeunes de réviser de façon ludique, explique Clémence Terrasse, directrice marketing. Ils échangent de manière décomplexée, ce que l’on ne peut pas forcément faire en auto-école. » Une façon surtout de ne pas laisser le champ libre à la concurrence, celle des nombreuses auto-écoles en ligne, à l’heure où les jeunes n’ont plus le temps ni l’envie d’aller s’enfermer dans une salle pour se préparer aux fameuses 40 questions.

De la diapositive aux sessions en ligne

Car si le célèbre manuel d’apprentissage, lancé en 1937, fait toujours partie des best-sellers avec 400.000 exemplaires vendus par an, c’est surtout sur Internet que ça se passe. Après le passage de la diapositive au DVD, en passant par la cassette vidéo, ce nouveau virage a en fait été pris par l’entreprise il y a plusieurs années déjà, en proposant à ses auto-écoles partenaires (environ 2.000 dans toute la France) l’accès à une plateforme en ligne pour leurs élèves, en complément des cours en présentiel. « Le digital représente aujourd’hui 70 % de notre chiffre d’affaires (14,3 millions d’euros en 2020), calcule Michel Goepp, le président de l’entreprise qui s’installera en 2023 dans un bâtiment flambant neuf, toujours aux Sables-d’Olonne. On a gagné une quinzaine de salariés ces vingt dernières années (94 au total), en passant notamment de 4 à 14 développeurs informatique. »

Avec son simulateur de conduite, lancé l’an dernier et présenté comme « le plus abouti du marché », Codes Rousseau prévoit « une très bonne année 2021 » alors que le marché du permis de conduire (environ 900.000 candidats par an) est stable. Oui, mais jusqu’à quand ? « On est encore loin de la voiture autonome, donc on aura encore besoin de passer le permis…, prévoit Michel Goepp. Mais le monde de l’auto-école va continuer à évoluer, on va vers une baisse de l’enseignement théorique et le développement des véhicules hybrides à boîte automatique, qui réduira le nombre d’heures d’apprentissage. »

Pas de quoi affoler Codes Rousseau, qui voit même le développement des aides à la conduite, mais aussi du vélo et de la trottinette électriques, comme « une opportunité pour les entreprises qui voudraient développer des formations spécifiques ». Un ouvrage « mobilité douce » vient d’ailleurs d’être édité pour les y accompagner.