Le gouvernement compte concrétiser les promesses du plan d’investissement « France 2030 » par une première tranche de 3,5 milliards d’euros de crédits, prévue dans un amendement au budget 2022, a indiqué Matignon ce mardi.

Les députés doivent débattre de ce volet du projet de loi de finances le lundi 8 novembre dans l’hémicycle. Les 3,5 milliards de crédits sont répartis entre 2,84 milliards de subventions, qui creuseront le déficit, et 0,66 milliard d’euros à destination d’investissements en fonds propres des entreprises.

Le plan va « insister fortement sur l’industrialisation »

Le plan d’investissement comprend au total 34 milliards d’euros en autorisations d’engagement, que le gouvernement voudrait voir déployés sur environ cinq années, même si le sort du dispositif dépendra de la présidentielle et des futurs budgets. En 2022, les 3,5 milliards d’euros sont ventilés sur les différents objectifs attribués à France 2030, comme la « production en France d’au moins 20 bio-médicaments » (660 millions en 2022) ou l’ambition de « faire de la France le leader de l’hydrogène décarboné » (340 millions en 2022).

Le plan France 2030 va « insister fortement sur l’industrialisation », pour permettre un « rapprochement entre le moment où on a une innovation de rupture et son industrialisation », souligne-t-on à Matignon. Qui va coordonner spécifiquement ce plan au sein de l’administration et des opérateurs publics, pour dialoguer avec les entreprises ? L’exécutif peine encore à trancher ce point, pourtant considéré comme crucial par les économistes et les industriels.

« Des choses plus simples et plus lisibles »

Des « discussions sont en cours » en matière de « gouvernance », « nous allons atterrir et nous proposerons quelque chose avant la fin de l’année », indique l’entourage du Premier ministre. « On sait vers quoi il faut aller, des choses plus simples et plus lisibles », avec « probablement moins de guichets », ajoute-t-on. Pour assurer des premiers décaissements rapides, dès début 2022, le gouvernement a décidé d’adosser techniquement ce nouveau plan à la mission budgétaire dédiée jusqu’ici aux programmes d’investissements d’avenir (PIA).

Une manière de « sanctuariser » les crédits au-delà de la présidentielle, puisque le PIA, créé en 2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a survécu aux différentes alternances, malgré une efficacité jugée mitigée, notamment encore la semaine dernière par la Cour des comptes. La mission budgétaire « Investissements d’avenir » va être rebaptisée « Investir pour la France de 2030 ».