Faute de recensement officiel, les proches aidants seraient 11 millions, dont 62 % en activité. Un salarié du privé sur cinq serait donc dans cette situation d’épauler au quotidien un parent, un enfant, un conjoint… malade, en situation de handicap, vieillissant, victime d’un accident.

Pour être sur tous les fronts, 45 % ont aménagé leurs horaires et 40 % sont à temps partiel selon le baromètre « Aider et travailler 2020 » Tilia. 71 % ont peur d’être stigmatisés au travail et de passer pour les « boulets sur lesquels on ne peut pas compter ». Alors, ils se taisent et ne se déclarent pas proche aidant, alors que ce statut leur octroie des droits. Tout d’abord, un accès au congé de proche aidant. Des jours de congé indemnisés par la CAF (entre 43 et 52 euros par jour) leur permettent de s’absenter. A ce jour, sur 15.900 demandes la CAF n’en a accepté que 5.000.

« Il est peu mobilisé car très limité. Entre trois mois et un an maximum sur toute une carrière. Très peu au final. Et puis, la personne aidée doit avoir un certain de degré de dépendance pour que son aidant soit éligible. C’est un premier pas mais cela n’est pas suffisant », souligne Christine Lamidel, fondatrice et directrice générale de Tilia. Le don de jour de congés, de RTT, de récup’de collègues vers un autre collaborateur-parent d’un enfant gravement malade ou d’un proche aidant est également possible au sein d’une entreprise.

Pour encourager ce dispositif, des employeurs abondent même ce capital de jours supplémentaires. Chez BNP Paribas Personal Finance, les primes de scolarité et les bourses d’études supérieures destinées aux enfants des salariés aidants sont même majorées. Des groupes de parole avec d’anciens aidants ou des aidants salariés en poste sont également mis en place afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques. Pour soulager la charge mentale de leurs salariés aidants, des employeurs leur donnent accès à des plateformes de soutien psychologique et/ou à des services facilitateurs.

Quand une maladie, un accident… survient dans un foyer, les proches aidants doivent rapidement trouver un kiné, un service de portage de repas, etc, pour s’occuper de la personne fragilisée. Le tout en bossant toujours la plupart du temps. Des prestataires de service mandatés par des employeurs, peuvent prendre en charge l’identification et la prise de rendez-vous avec des professionnels à la place du proche aidant.

« La moyenne d’âge d’un aidant est aujourd’hui de 49 ans et ne cesse de rajeunir. Les entreprises se saisissent du sujet car cela touche tous les niveaux hiérarchiques, y compris les talents à des postes clé », constate Christine Lamidel. Les Ministres Bourguignon et Cluzel ont à ce propos confié à la Plateforme RSE la réflexion d’un élargissement des critères RSE à ce sujet du salariat aidance.