Marqués par « une période estivale plus dynamique qu’habituellement sur le front des offres d’emploi cadre », les recrutements de cadres du secteur privé ont progressé par rapport à l’an dernier au troisième trimestre, selon une étude de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) publiée ce mercredi.

« La dynamique de l’emploi cadre se confirme et s’amplifie même », mais « des incertitudes existent » qui pourraient « freiner » les embauches au quatrième trimestre : « la difficulté à recruter » et « la pénurie des composants et matières premières », a commenté lors d’une conférence de presse le directeur général de l’Apec, Gilles Gateau, qui s’est dit toujours « inquiet à court terme » pour les jeunes diplômés.

« Effet de rattrapage »

Au troisième trimestre, 10 % des entreprises du privé ont finalisé au moins une embauche de cadre, d’après l’étude de l’Apec. Certes, « en raison de la saisonnalité des embauches », ce taux recule de 4 points par rapport au deuxième trimestre, mais il augmente de 2 points par rapport au troisième trimestre 2020, souligne l’association.

Et « pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire », le nombre d’offres d’emploi de cadre publiées sur le site de l’Apec a dépassé celui de 2019 « à trimestre comparable », avec une hausse de 8 % au troisième trimestre par rapport à la même période de 2019, relève l’Apec. « Il y a certainement un effet de rattrapage », des entreprises ayant « attendu des jours meilleurs », et « ça crée des tensions sur les recrutements », a noté Gilles Gateau. Côté embauches finalisées au troisième trimestre, 69 % des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ont recruté au moins un cadre, devant 14 % des PME et 5 % des TPE.

« Difficultés de recrutement »

Interrogées sur leurs intentions d’embauches, 11 % des entreprises disent vouloir recruter au moins un cadre au quatrième trimestre. Cependant, « les difficultés de recrutement » qu’elles prévoient « atteignent leur plus haut niveau depuis un an », pointe l’Apec. En cause « principalement » : le « manque de profils disponibles », le « décalage » entre candidatures et exigences du poste, et « de plus en plus » les « prétentions salariales des candidats ». Les cadres, eux, craignent « de moins en moins » de se retrouver au chômage, mais cette inquiétude est encore partagée par deux cadres sur dix (21 %) au troisième trimestre.

Et près de six sur dix (56 %) pensent qu’ils « retrouveraient difficilement un emploi équivalent ». Toutefois, plus de la moitié (52 %) estiment que changer d’entreprise actuellement est « une opportunité plutôt qu’un risque ». Si 19 % des moins de 35 ans envisagent de le faire « au cours des trois prochains mois », seulement 8 % des séniors (55 ans et plus) ont de tels projets de mobilité. Huit cadres séniors sur dix en poste (83 %) sont d’ailleurs « satisfaits de leur situation professionnelle », selon une deuxième étude de l’Apec publiée mercredi.

Expérience versus transmission des connaissances

Un quart de leurs managers (25 %) classent « l’expérience » comme première qualité des cadres séniors, tandis que la moitié les jugent « plus aptes que les plus jeunes » pour « transmettre des connaissances » (51 %) ou « désamorcer un conflit » (47 %). La première étude s’appuie sur deux sondages réalisés du 6 au 21 septembre, l’un en ligne auprès d’un échantillon représentatif de 2.000 cadres du privé avec ou sans emploi, l’autre par téléphone auprès de 1.000 entreprises représentatives des entreprises privées employant au moins un cadre.

La deuxième étude est basée sur l’interrogation en ligne en février et janvier, d’une part, d’un échantillon de 800 cadres séniors représentatif des cadres du privé en emploi âgés de 55 ans ou plus, d’autre part, d’un échantillon représentatif de 500 managers du privé en emploi, ayant au moins un cadre sénior sous leur responsabilité.