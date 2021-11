C’est l’heure du bilan. A quelques mois de la présidentielle, la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, revient sur ses convictions et sur l’action du gouvernement. Elle s’explique notamment sur la « déconjugalisation » de l’ allocation adultes handicapés (AAH), réclamée à l’unisson par les associations et l’opposition, mais systématiquement rejetée par la majorité. Un sujet houleux, qui devrait continuer à faire parler de lui ces prochains mois…

Le handicap, priorité du quinquennat, c’était la promesse d’Emmanuel Macron. L’engagement a-t-il été tenu ?

Cette priorité est une réalité puisque le budget consacré handicap a augmenté de 17 % depuis 2017. Il s’élève à 52 milliards d’euros : c’est 6 milliards d’euros de plus sur cinq ans. Avec une augmentation de 65 % du budget pour l’école inclusive, 2 milliards d’euros en plus pour l’allocation adultes handicapés et des solutions médico-sociales dont le nombre a très fortement augmenté. Cette priorité est une réalité dans les investissements et dans beaucoup de nouveaux droits qui ont été ouverts.

Vous venez de lancer une grande campagne de sensibilisation pour « changer le regard sur le handicap » : spots TV, cinéma, affichage… Ce regard n’a pas évolué ?

Si, il a évolué. La campagne fait justement état d’un regard qui a changé, qui ne doit plus être ni compassionnel ni empathique, mais tout simplement un regard de vérité. Il faut regarder la personne avant tout, et ne pas s’arrêter au handicap, car c’est encore la première cause de discrimination en France. Il s’agit aussi de voir que les personnes handicapées ont des envies, des besoins et des attentes comme tout le monde : partager une vie scolaire, affective, des rencontres avec les collègues…

🎬 Découvrez le rencard, l'un des 3 films signés #YvanAttal pour changer le regard porté sur les personnes en situation de handicap

🇫🇷 Prenez part à cette campagne de grande ampleur pour une société plus inclusive!

🗣️ Voyons les personnes avant le #handicap ! @gouvernementFR pic.twitter.com/jRYbj8txus — Sophie Cluzel (@s_cluzel) October 18, 2021

Encore faut-il avoir des collègues. En 2017, il y avait seulement 3,5 % de personnes handicapées dans les entreprises privées. Où en est-on ?

A peu près à 3,8 % dans les entreprises privées, mais avec une dynamique qui s’est installée. Pour la première fois, il y a une baisse importante des demandeurs d’emploi. Fin 2020, les personnes handicapées représentaient 7,8 % des demandeurs d’emploi contre 8,6 % fin 2019. C’est déjà trop, mais il y a une baisse. Force est de constater que l’emploi des personnes handicapées n’a pas été la variable d’ajustement pendant la crise sanitaire. Grâce aux 4.000 euros d’aides à l’emploi pour tout CDD de plus de trois mois ou CDI, 21.000 contrats ont été signés depuis janvier 2021, dont 60 % en CDI.

En janvier, vous allez sortir un livre, La Force des différents. Quel est le message ?

Ce sont des rencontres avec des personnalités sur des thématiques comme les aidants, la fratrie, le travail, la représentation dans les médias. J’ai échangé notamment avec Claude Chirac, Marc-Olivier Fogiel, Gringe, Alexandre Jollien, Gilbert Montagné, Marie-Amélie Le Fur… Ou encore Dominique Farrugia, qui pousse un coup de gueule parce que se déplacer dans la rue [en fauteuil roulant] relève parfois du « Paris-Dakar », tellement les trottoirs sont en mauvais état. Ce sont des échanges libres, des confrontations parfois assez musclées qui éclairent différemment la place des handicapés.

C’est-à-dire ?

Il s’agit de les considérer comme des citoyens à part entière. Nous, gouvernement, nous nous devons de leur simplifier la vie, de les aider à être le plus autonome possible.

Justement, le gouvernement refuse de « déconjugaliser » l’AAH, c’est-à-dire de calculer cette aide sans tenir compte des revenus du conjoint. C’est une demande unanime des associations et de l’opposition, qui pointent notamment le risque de dépendance financière. Vous entendez leur incompréhension ?

Mais je comprends tout à fait ! Cela fait des années que les associations le réclament. Mais aucun gouvernement ne l’a fait, y compris ceux qui le demandent aujourd’hui dans les rangs de l’opposition. Arrêtons-nous sur le paradoxe suivant : depuis 2017, nous portons une politique d’égalité et de citoyen à part entière pour les personnes en situation de handicap. Et d’un autre côté, il faudrait un traitement extrêmement différent pour eux sur les minima sociaux ? Moi je dis : ouvrons le débat [sur la déconjugalisation des aides] pour l’ensemble des minima sociaux, que ce soit pour le RSA, l’allocation adultes handicapés, l’allocation de perte d’autonomie… Je n’ai aucun problème à ouvrir ce débat, mais pas à travers une proposition de loi anglée uniquement sur les personnes handicapées.

En revanche, pour améliorer leur pouvoir d’achat, j’ai prévu un abattement forfaitaire de 5.000 euros [à partir du 1er janvier 2022]. 120.000 couples gagneront en moyenne 110 euros mensuels supplémentaires. Et je veux redire que lorsqu’il y a des violences, et que la personne veut sortir du couple, elle touche immédiatement l’AAH au niveau auquel elle peut prétendre seule, dans les dix jours et sans avoir à prouver sa situation.