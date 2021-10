Pourquoi le prix de la baguette pourrait augmenter de dix centimes

Le prix du gaz, celui de l’électricité, de l’essence et maintenant celui de la baguette de pain. L’augmentation du cours du blé « de 30 % » [et qui doit « encore augmenter »] se répercute directement sur celui de la farine. Et la farine étant la matière première du pain, le prix de la baguette de pain pourrait gonfler dans les jours à venir. Ceci sans compter l’envolée des tarifs de l’énergie et des charges. Aujourd’hui vendue à 0,90 euro en moyenne sur le territoire français, la baguette pourrait ainsi se vendre jusqu’à dix centimes de plus.

« Cela m’étonnerait qu’on ait une augmentation de 20 centimes, même dix centimes cela serait beaucoup », a toutefois tempéré, ce lundi sur Franceinfo, Dominique Anract, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie (CNBPF). Une augmentation apparaît cependant « logique » aux yeux du président qui ajoute : « Prix du blé, farine, énergie, plus les salaires, plus les produits d’emballage, tous les feux sont au rouge. »

La décision reviendra à chaque boulanger qui est libre de fixer ses prix, souvent en fonction de son emplacement et de sa charge salariale. Et le président de la CNBPF de rappeler le président de la CNBPF « en vingt ans, la baguette a pris 23 centimes ».