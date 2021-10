L’immobilier, les transports, l’ alimentation, les vêtements, les voyages, les impôts… Etre consommateur, c’est un travail à part entière et au quotidien. Mais pas toujours facile de s’y retrouver dans la jungle des réglementations ou des prétendues bonnes affaires. Pas de panique ! 20 Minutes et son partenaire l’ UFC-Que Choisir sont là pour vous aider, en répondant à vos questions dans le Brief Conso. Et cette semaine, c’est la juriste Gwenaëlle Le Jeune qui nous éclaire sur le Diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE.

Mis en place depuis 2006, il permet de mesurer, pour la location ou la vente d’un logement, sa consommation d’énergie via une note allant de A à G. Un moyen notamment d’identifier les « passoires thermiques ». Un DPE nouvelle formule​ est entré en vigueur début juillet 2021. Il ne prend plus en compte les factures d’énergie, mais les caractéristiques du bâtiment. Problème : des diagnostics ont conduit à surévaluer les défauts de certains logements construits avant 1975. Un ajustement de ce nouveau DPE est attendu pour le 1er novembre, mais les questions, elles, restent nombreuses.