Les révélations liées aux Pandora Papers n’ont pour le moment pas concerné de Français, même si le nom de Guy Forget est sorti à propos d’une société off-shore liquidée en 2016. Mais difficile de croire qu’aucun nom ne soit lié à ces documents, qui sont autant de preuves d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent, dans un pays où « l’optimisation fiscale » représente entre 60 et 80 milliards d'euros perdus par l’Etat. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a ainsi annoncé mardi à l’AFP que Bercy avait lancé des vérifications concernant la présence ou non de résidents fiscaux français parmi les personnes épinglées dans les Pandora Papers.

Pourquoi les #PandoraPapers ne nous intéressent pas.



LuxLeaks, PanamaPapers, ParadisePapers et maintenant, PandoraPapers ! Beaucoup ne verront même pas la différence entre ces affaires, tant les scandales concernant les paradis fiscaux semblent se répéter à l'infini.



« Si des résidents fiscaux français devaient être impliqués dans des schémas d’optimisation abusifs, la direction générale des finances publiques, à ma demande, engagerait sans aucun délai des démarches nécessaires en lien avec la justice pour récupérer toutes les sommes dues », a-t-il précisé.