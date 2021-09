Entre juin et août, la construction de logement a légèrement progressé de 0,4 % par rapport aux trois mois précédents, mais l’indicateur reste légèrement inférieur à son chiffre d’avant-crise sanitaire, selon des chiffres publiés par le gouvernement, ce mercredi.

Entre juin et août, 82.800 logements ont commencé à être construits en France et 120.800 permis ont été délivrés pour de futurs logements, selon les données du ministère de la Transition écologique, dont dépend le Logement.

Des chantiers à l’arrêt pendant le confinement

Au cours des trois derniers mois, les logements autorisés sont stables (+0,4 %) par rapport aux trois mois précédents, où les constructions avaient progressé de 3,4 %. Sur la même période, les mises en chantier de logements sont en repli de 4,4 % après avoir fortement augmenté (+11,6 %). Au cours des 12 derniers mois, de septembre 2020 à août 2021, la construction a augmenté de 7,4 % par rapport aux 12 mois précédents et les autorisations de mise en chantier atteignent +13,5 %.

Il faut noter que ces progressions sont calculées par rapport à la période allant de septembre 2019 à août 2020 qui inclut le premier confinement, où les autorisations avaient fortement reculé et où de nombreux chantiers n’avaient pas pu démarrer à cause de la crise sanitaire.

Près de 130 millions d’euros d’aides

Les nombres de logements autorisés et commencés au cours des douze derniers mois sont encore légèrement inférieurs (respectivement de -0,9 % et -0,4 %) à leurs niveaux des douze mois précédant le premier confinement (mars 2019 à février 2020).

Pour soutenir la construction de logements dans les zones tendues (où le nombre de logements disponibles est inférieur à la demande), le gouvernement va verser en novembre 130 millions d’euros aux communes, prévus dans le cadre du plan de relance au titre de la « densification et du renouvellement urbain » et de « l’aide à la relance de la construction durable ». Son montant sera calculé sur la base des permis de construire délivrés entre septembre 2020 et août 2021.