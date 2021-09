Le coup est dur pour les salariés d’Office Depot France. Le tribunal de commerce de Lille a prononcé mardi la liquidation judiciaire de l’entreprise, parachevant sa disparition après sa reprise partielle par la coopérative Alkor, qui a maintenu quelque 500 emplois sur 1.500.

« Même si on s’y attendait, on est dépités. C’est une entreprise qui a plus de 50 ans d’histoire et qui se retrouve rayée de la carte en 15 minutes », a réagi Sébastien Fournier, secrétaire du CSE central et délégué Unsa.

« Un énorme gâchis »

En juillet déjà, la Cour d’appel du Nord avait jugé « irrecevable » le recours déposé par le CSE central du spécialiste des fournitures de bureau et deux représentants du personnel, qui attaquait la reprise par Alkor décidée par le tribunal de commerce de Lille en nullité pour « excès de pouvoir ». Alkor s’était engagée à reprendre 50 magasins et 460 salariés sur 1.483 au sein de la branche « retail » et à proposer 370 postes supplémentaires via une bourse à l’emploi avec priorité d’embauche sur deux ans. En juillet, 963 salariés d’Office Depot avaient reçu une notification de licenciement.

« C’est la fin d’une aventure. La boite a été pliée en quatre mois », a réagi un salarié maintenu et qui a requis l’anonymat. Il évoque « le sentiment d’un énorme gâchis avec 1.000 personnes sur le carreau » dont « la plupart avaient un vrai savoir-faire en France ». Les anciens salariés dénoncent la responsabilité du très critiqué fonds d’investissement allemand Aurelius, qui avait racheté Office Depot France en janvier 2017, et sa gestion « calamiteuse » ayant « saboté la trésorerie » de l’entreprise.

Une nouvelle action judiciaire dès janvier 2022

« Nous avions alerté le gouvernement dès 2019 qui n’a jamais agi », a pour sa part affirmé Me Céline Pares, avocate du CSE. « Nous entamerons dès janvier 2022 une action auprès du tribunal judiciaire en responsabilité délictuelle pour faire reconnaître la responsabilité d’Aurelius dans la déconfiture d’Office Depot France ». Contactée, la direction n’a pas souhaité s’exprimer.