Evergrande tente tant bien que mal d’apaiser la colère des propriétaires spoliés et des investisseurs. Dans une lettre adressée au personnel, Xu Jiayin, le président du géant chinois de l’immobilier écrit « avoir la ferme conviction qu’Evergrande sera bientôt en mesure de sortir de sa période la plus sombre », a rapporté mardi un quotidien économique de référence, le Securities Times. Au bord de la faillite, le promoteur immobilier fondé en 1996, qui croule sous une dette de plus de 300 milliards de dollars,

Xu Jiayin a assuré que les chantiers reprendront complètement pour atteindre le principal objectif : garantir la livraison des bâtiments et qu’il « apportera une réponse aux acheteurs, aux investisseurs, aux partenaires et institutions financières ». Il a également remercié le personnel pour son immense travail, alors que ces deux derniers jours sont fériés en Chine.

Une « pression énorme »

Cette déclaration intervient au moment où la Bourse de Hong Kong tente de se stabiliser au lendemain d’une chute de plus de 3 %, provoquée par les inquiétudes autour de la possible faillite d’Evergrande. Les Bourses de Chine continentale étaient encore fermées mardi pour cause de jour férié.

De son côté, après un week-end de trois jours, Tokyo accusait également le coup mardi, évoluant en forte baisse en début de séance dans les sillages des autres places financières mondiales lundi, dont Wall Street. Le groupe immobilier avait reconnu la semaine dernière faire face à une « pression énorme » et prévenu qu’il pourrait ne pas être en mesure de faire face à ses engagements financiers.