Une facture d’électricité toujours plus salée ? Alors que les prix de l’énergie atteignent des sommets, comme nous vous l’expliquons ici, l’UFC Que-Choisir estime ce lundi que les ménages pourraient débourser, en moyenne, 150 euros en plus en 2022 pour leur électricité. L’association juge que sans action de l’État, la hausse du tarif régulé (TRVE) atteindra 10 % et ne sera que partiellement compensée par le chèque énergie de 100 euros promis par le gouvernement.

Au vu de ces perspectives, 20 Minutes souhaite recueillir vos témoignages. Craignez-vous la forte hausse des tarifs de l’électricité ? Avez-vous déjà prévu de mettre de l’argent de côté afin de pouvoir payer vos factures ? Êtes-vous prêts à réduire votre consommation, et comment, afin de payer moins cher ?