Le grand jour de la rentrée – et l’éventuel stress de savoir si les copains seront ou non dans la même classe – est passé. Place désormais à la cour de récré, histoire de se vider la tête entre deux leçons. Mais avec quoi entre les mains ? Si le phénomène Pop it est encore de la partie, les éternelles cartes Pokémon font de la résistance, de même que les billes. « 20 Minutes » fait le tour des jouets qui cartonnent en cette rentrée 2021.

Le phénoménal Pop it ​

Ce n’était pas une simple mode, et les vacances d’été n’ont pas entamé son succès. Depuis le printemps dernier, les enfants s'arrachent le Pop it, qui fait fureur sur les réseaux sociaux avec plus de 350 millions de vues sur TikTok pour le #popitchallenge.

Le Pop it, sorte de papier bulle perpétuel, un jeu pour enfant déstressant et addictif - Canva

Mais c’est quoi, un Pop it ? Vous avez sûrement déjà eu l’irrépressible envie d’éclater le papier bulle de vos cartons de déménagement. Eh bien le principe est le même : il suffit d’appuyer sur les bulles de cette plaque aux formes variées, siliconée et multicolore. On peut y jouer à plusieurs, inclure différentes règles ou même ajouter des dés à la partie.

Attention toutefois : « Même si le Pop it reste dans le top des ventes, les chiffres actuels sont en baisse par rapport à ceux de mai. De 7.000 unités vendues par semaine, nous sommes passés à 1.500 », relève Elodie Gouisset, directrice du Pôle Produits chez King Jouet. Simple ralentissement ou signe d’un déclin en perspective ?

Les indétrônables cartes Pokémon

​Alors que la franchise fête cette année ses 25 ans, les cartes Pokémon restent incontournables pour les écoliers. Collections, échanges… La machine Pokémon ne s’enraye pas.

Des cartes de jeu Pokemon (illustration). - F.Brenon/20Minutes

Elle s’appuie sur un univers ancré dans la culture populaire. « C’est une licence à 360 degrés présente sur le jeu vidéo, le jouet, l’animation et les cartes de jeu. Le phénomène traverse les générations et chaque nouvelle sortie est un succès en magasin », indique-t-on à la Grande Récré.

Le jeu profite notamment d’une course aux cartes rares, à laquelle les plus grands s’adonnent aussi. Et certains collectionneurs ou revendeurs n’hésitent pas à se ruer sur les nouveaux paquets en espérant trouver une carte de valeur. Un élément qui a permis à la marque de rester tendance chez les plus jeunes.

La cyclique toupie Beyblade

​Depuis son arrivée sur le marché français en 2003, la toupie Beyblade oscille entre coups de moins bien et séjours dans le top des ventes. Les règles sont simples : à l’aide d’un lanceur, on lâche la toupie dans une arène ou à même le sol. Elle devra tourner plus longtemps que celle de son adversaire ou l’éjecter du combat. Le vainqueur remporte alors – en principe – la toupie du perdant.

La toupie Beyblade revient au sommet des ventes de jouets cette année. - P.-G. Ipo

A l’instar des Pokémon ou de Yu-Gi-Oh, les Beyblade sont tirées d’un manga japonais à succès. Comme l’explique Franck Mathais, porte-parole de JouéClub, ces toupies réunissent tous les éléments du bon jouet de cour de récré. « Autour d’un principe de jeu déjà bien établi, il y a des dessins animés qui poussent le produit. Et surtout, le jouet se renouvelle avec les sorties de nouveaux modèles que les enfants veulent ajouter à leur panoplie pour être les meilleurs ».

Le distributeur Hasbro sait promouvoir son produit. Depuis quelques années, des compétitions réunissant des milliers d’enfants sont organisées dans des magasins, et parfois même dans des établissements scolaires.

L’intemporel jeu de billes

​ Seront-elles un jour ringardes ? Des siècles qu’elles existent et pourtant, les billes continuent à rouler dans les cours de récréation.

Les billes sont toujours prisées par les écoliers. - La Grande Récré

Inutile de les présenter : vous y avez probablement déjà joué, comme vos parents avant vous et vos enfants après. Selon Franck Mathais, de JouéClub, c’est « le jeu de cour de récré par excellence car il est simple, allie collection et compétition. Un grand classique qui se vend très bien tous les ans puisque à chaque rentrée, on achète son nouveau sachet de billes ».

Grandes, petites, rondes, plates, avec des pépites… Peu importe leur style, les billes sont toujours à la mode. En témoigne la diffusion cet été sur TF1 d'un jeu télévisé dont elles étaient les stars : Marble Mania.