L’inflation continue sa progression en France, avec une hausse des prix à la consommation de +1,9 % sur un an, contre 1,2 % en juillet, selon l’estimation provisoire publiée par l’Insee.

Une hausse des prix certes modérée, mais continue sur plusieurs semaines, de quoi déjà donner des sueurs froides à certains économistes craignant un emballement ingérable. Mais pour Stéphanie Villers, spécialiste en macro-économie, cette inflation n’est que transitoire et l’économie devrait rapidement retrouver l’équilibre.

Faut-il avoir peur de cette inflation ?

Avec 1,9 % d’inflation pour le mois d’août, largement inférieur aux Etats-Unis (+ de 5 %), la France connaît une situation d’inflation raisonnable. Mais ce qui inquiète, c’est que cette inflation progresse tous les mois. Sommes nous rentrer à nouveau dans une sphère inflationniste avec une montée des prix galopante ? Le débat divise les économistes, mais selon moi, nous sommes dans une inflation transitoire. Il n’y a donc pas à s’inquiéter, l’inflation devrait rapidement se stopper ou en tout cas cesser de progresser.

Qu’est ce qui laisserait à penser que cette inflation ne serait que transitoire ?

On connaît les causes de cette inflation et ses causes devraient soit s’arrêter, soit ne pas se propager. Selon l’Insee, au mois d’août, c’est le pôle de l’énergie qui explique en grande partie cette poussée inflationniste. Pourquoi les prix de l’énergie augmentent ? Parce qu’il y a une reprise de l’activité massive et soudaine au niveau mondial et une pénurie de ces matières premières, plus habitué à répondre à une telle demande. Ces matières se trouvent de plus plutôt dans les zones moins développées, elles aussi touchées par la pandémie de coronavirus.

Il y a donc actuellement des coulées d’étranglement dans les chaînes de production mais qui devrait disparaître dans les semaines à venir.

La deuxième raison évoquée par l’Insee est la difficulté de recrutement de main-d’œuvre en France. Pour recruter malgré ces difficultés, les entreprises augmentent les salaires, mais si les entreprises augmentent les salaires, cela se répercute sur le prix final du produit. Néanmoins, ces problèmes d’embauches ne concernent qu’un secteur de travail en particulier, les métiers dit pénibles, comme la construction, la restauration, l’hôtellerie, etc.… Or, il n’y a pas de raison que cette hausse des salaires dans ce secteur précis entraîne une hausse globale des salaires, et donc une hausse globale des prix. Au contraire, les autres secteurs de métiers n’ont aucun mal à recruter.

Une inflation peut-elle être bonne ?

L’inflation, c’est comme le cholestérol : il y a la bonne et la mauvaise. Une inflation trop galopante est forcément mauvaise, car elle pousse la banque centrale a augmenté les taux d’intérêt, cassant la croissance dans l’œuf.

Au contraire, une inflation « maîtrisé » et qui a lieu pour de bonnes raisons est avant tout un signe de croissance, une croissance vitale pour notre pays, et une croissance prévisible avec la réouverture de tous les secteurs. L’intérêt est maintenant qu’elle se stoppe à un moment, mais comme dit, c’est le scénario attendu, d’autant plus qu’avec la fin de quoi qu’il en coûte et des aides d’Etat, la demande devrait également se tarir, laissant d’autant plus à l’offre le temps de se remettre d’aplomb. On assiste donc probablement simplement à une bonne croissance économique, plus qu’à une inflation inquiétante.