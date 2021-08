Une décision prise afin de « garantir le repos et la tranquillité » des Marseillais. Dans un communiqué de presse, la ville de Marseille annonce l'interdiction ​pour les épiceries de nuit d’ouvrir entre 21 heures et 7 heures du matin. Cette décision est applicable tous les jours depuis le 23 août et jusqu’au 31 août inclus, puis du jeudi au dimanche entre le 1er septembre et le 31 octobre.

« L’espace public doit rester un lieu vivant et où se côtoient toutes les Marseillaises et les Marseillais, mais la vie nocturne marseillaise ne peut se faire au détriment de la tranquillité des riverains », estime la mairie.