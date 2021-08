Les sorties en mer des mastodontes construits aux Chantiers de l'Atlantique sont habituellement suivies par des milliers de curieux sur la côte. Gonflée par les estivants, la foule était à nouveau réunie ce vendredi après-midi pour assister au départ du Wonder of the seas. Le spectacle était garanti puisque le dernier-né des chantiers navals de Saint-Nazaire est le plus gros paquebot du monde. Sa manœuvre, à l’aide de remorqueurs, pour quitter son bassin de construction et l’estuaire de la Loire a débuté vers 16h.

Commandé par la compagnie américaine Royal Carribean, le bateau mesure 362 m de long et 64 m de large. C’est un tout petit peu plus que son frère jumeau le Symphony of the seas, détenteur du précédent record, lui aussi bâti en Loire-Atlantique en 2018.

Doté de 18 ponts, 2867 cabines (et quatre piscines !), le géant pourra embarquer plus de 9.000 personnes à bord, dont 2.300 personnels d’équipage.

Nombreux tests pendant quatre jours

En construction depuis un an et demi, le Wonder of the seas s’élance pour la première fois sur l’océan. La navigation ne sera pas une partie de plaisir puisqu’elle servira à tester la performance du bateau et de ses outils. Son retour à Saint-Nazaire est prévu mardi matin.

Les mois suivants seront consacrés aux finitions et à l’installation des équipements de service. La livraison officielle du navire n’aura lieu que début 2022. Elle a été repoussée de six mois, à la demande de l’armateur, en raison d’un marché de la croisière durement touché par la crise sanitaire. Le port d’attache du Wonder of the seas sera Shanghai (Chine).