Après une année 2020 compliquée, le trafic marchandises au port de Marseille-Fos est reparti à la hausse au premier semestre 2021, mais pas celui des passagers, toujours « très affecté » par la situation sanitaire.

Au total de janvier à juin, l’infrastructure a traité 38 millions de tonnes de marchandises (+13 %), selon ses résultats semestriels publiés jeudi. Ce sont les vracs solides (+32 %) qui ont particulièrement tiré le trafic du port, avec une reprise particulièrement spectaculaire pour la sidérurgie (+46 %).

Le transport maritime de passagers reste « très affecté »

Le trafic « marchandises diverses » a progressé de 19 %, porté par le dynamisme de l’activité conteneur (+21 %). Les vracs liquides connaissent eux une reprise plus modeste (+6 %), « la pandémie de Covid-19 continuant d’affecter la consommation de produit pétrolier », explique le port dans un communiqué. Le transport maritime de passagers reste, lui, « très affecté » par la situation sanitaire sur les six premiers mois de l’année avec une chute de 22 % comparée à 2020 et de 81 % par rapport à 2019, année d’avant Covid.

Le chiffre d’affaires du port méditerranéen avait baissé en 2020 pour la première fois depuis 2013 (-14 % à 145 millions d’euros). Haropa port, le nouvel établissement qui regroupe les ports du Havre, Rouen et Paris, a vu lui aussi son trafic maritime progresser mais de façon moins dynamique (+6,5 % à 40 millions de tonnes). Son trafic fluvial a lui connu une hausse de 14 % au premier semestre, annonçait-il dans un communiqué le 20 juillet.