C’est un « coup de pouce » non négligeable. Le gouvernement a rehaussé la prime à la conversion et le bonus à l’achat d’utilitaires électriques et hybrides jusqu’à 14.000 euros, a indiqué mardi le ministère de la Transition écologique.

« Prenant en compte les contraintes des artisans et des acteurs de la logistique urbaine dans leur choix de véhicules, le cumul des deux aides peut désormais atteindre grâce à France Relance 14.000 euros pour les véhicules ayant une charge utile importante », souligne le ministère dans un communiqué.

Plafonds supprimés

Alors que les bonus viennent de baisser pour les particuliers, le gouvernement les rehausse donc du côté des camionnettes. Depuis samedi, le bonus écologique va désormais jusqu’à 7.000 euros pour les personnes physiques et 5.000 euros pour les personnes morales, quel que soit le type d’utilitaire. Le bonus est déduit par le concessionnaire ou remboursé après l’achat.

Les plafonds de 45.000 et 60.000 euros appliqués aux voitures particulières, qui empêchaient plusieurs de ces camionnettes onéreuses de bénéficier des aides, ont été supprimés, comme l’avait annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en avril. Le bonus s’adresse à tous les véhicules utilitaires légers émettant moins de 20 g de CO2 par kilomètre et dont l’autonomie en tout électrique est supérieure à 50 km. Le gouvernement laisse donc la porte ouverte aux hybrides rechargeables, que la Commission européenne souhaite interdire en 2035.

Des aides qui peuvent être complétées

Le montant de la prime à la conversion est équivalent à 40 % du coût d’achat, dans la limite de 5.000 euros, pour les modèles de la classe I (poids de référence égal ou inférieur à 1.305 kg), 7.000 euros pour les modèles de la classe II (entre 1.305 et 1.760 kg), et 9.000 euros pour les modèles de la classe III (supérieur à 1.760 kg).

Ces aides gouvernementales peuvent être complétées d’avantages fiscaux et de subventions locales, notamment dans les zones à faibles émissions (ZFE). Plus de 840.000 primes à la conversion et 330.000 bonus écologiques ont été distribués depuis le début du quinquennat, pour des véhicules particuliers comme utilitaires, a indiqué le ministère.

Une prime à la conversion pour l’achat de vélos à assistance électrique a également été mise en place, après son adoption dans la loi Climat : elle couvre 40 % du coût d’achat du vélo, jusqu’à 1.500 euros, en échange de la mise au rebut d’une voiture ou d’une camionnette polluante. Ce bonus a été élargi aux vélos-cargos acquis par des particuliers, des collectivités locales, des associations ou des professionnels, avec une aide d’un montant de 1.000 euros.