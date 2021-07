Ils donnent envie, amarrés et immobiles le long de leurs pontons, ces voiliers etbateaux à moteur. Un sentiment à l’origine de la création de Click & Boat par Jérémy Bismuth, originaire de Marseille. « Je pêchais souvent à Pointe Rouge avec mon grand-père et, dans mon imaginaire, il y avait plein de gros poissons au large mais nous n’avions pas de bateau alors que des dizaines étaient inutilisés devant nous », se remémore-t-il. Une vingtaine d’années plus tard, en 2013, ce sentiment tenace l’amène à créer ce qui est aujourd’hui le n° 1 en Europe de la location de bateaux.

85 % des 32.000 bateaux de la flotte, répartis dans 50 pays et dont les trois quarts sont la propriété de particuliers, sont loués. Parmi eux, 8.000 sont en France et un peu plus de 3.000 en Paca où se réalise 40 % de leur valeur marchande.

Marseille, première destination suivie d’Hyères et la Corse

Marseille est la destination la plus recherchée, viennent ensuite Hyères et la Corse. « C’est simple, pour la période 1er au 15 août, nous n’avons plus un catamaran de quatre cabines de disponible dans toute la Méditerranée », résume Jérémy Bismuth. La société vise les 100 millions de valeurs d’activité en 2021 et le nombre de navigations déjà effectuées depuis le début de l’année dans la région est déjà supérieur à 2019, dernière année « normale ». Sa croissance est fulgurante : après avoir racheté Océan Evasion en 2019, la plateforme digitale a avalé l’an passé le n° 2 européen Nautal et l’allemand Scansail en 2020.

Un secteur en pleine extension qui a motivé Pierre Olivier Bidault à lancer Wiziboat en 2017. « J’ai été concessionnaire et importateur de bateau pendant 20 ans. J’ai vu la difficulté des clients qui mettaient de plus en plus d’argent dans leur bateau et son entretien sans s’en servir suffisamment ». Alors il a créé ce service qui fonctionne par abonnement et à côté son entreprise en bourse le 7 juillet dernier. « Nous avons 21 bases en Méditerranée où se font 60 % des réservations de nos 500 abonnés », poursuit-il.

Plus de plaisanciers que de bateaux

De quoi faire de l’ombre au géant Click & Boat ? Pas vraiment, si l’on en croit les deux dirigeants. « Si vous voulez Click & Boat est plus un service type Airbnb quand nous sommes plus sur un fonctionnement type Vélib’ », résume Pierre Olivier Didault. Les deux services peuvent même se compléter, veut croire Jérémy Bismuth. L’offre locative permettant de continuer à faire baisser le ticket d’abonnement.

Car le principal frein de ce marché semble davantage être le manque de bateaux disponibles que le manque de plaisanciers. Il y a pourtant un peu plus d’un million de bateaux en France, d’après les chiffres des Affaires maritimes, dont 10 % sortent moins de 10 jours par an.