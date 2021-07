Le Parc Astérix s’aligne avec les mesures du gouvernement dès le 21 juillet. À cette date, l’entrée du parc sera réservée aux personnes présentant un pass sanitaire valide ou un test négatif (autotests exclus) de moins de 48 heures a annoncé la direction dans un communiqué.

Les personnes vaccinées devront avoir complété l’ensemble des doses nécessaires à leur immunité, tout en ayant respecté un délai d’une semaine après la dernière injection. Les versions papier ou numérique via l’application Tousanticovid du pass seront toutes deux recevables. Les tests RT-PCR ou antigéniques sont également acceptés. Ces mesures s’appliquent à toute personne âgée de 18 ans et plus.

Marquage au sol et masque obligatoire

Le parc d’attractions du célèbre gaulois moustachu maintient également ses mesures sanitaires, avec obligation du port du masque dès 11 ans sur l’ensemble du site et des hôtels où seront répartis près de 900 points de distribution de gel hydroalcoolique. Avec l’intensification des mesures de nettoyage, un marquage au sol assurera la distanciation sociale entre les groupes de visiteurs à l’intérieur des files d’attente.

Un système de « clic et collecte » sera également proposé dans les restaurants, le tout facilité par la mise en place d’une application mobile.