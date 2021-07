Un mouvement de grève à l’appel de la CGT, pour protester notamment contre le sous-effectif au sein du groupe Monoprix, a eu lieu vendredi dans plusieurs magasins, a-t-on appris de sources concordantes. « Ce mouvement décidé au dernier moment est une très belle réussite avec 25 magasins en grève », s’est félicité Marie-Christine Aribart, déléguée centrale CGT (2e syndicat, 37 %). « On voulait cibler les magasins des grandes villes. »

« Suite à un appel à la grève de la CGT, non suivi par les autres organisations syndicales, quelques collaborateurs d’une minorité de magasins y ont répondu pendant quelques heures », a indiqué de son côté la direction de Monoprix. « L’ensemble de nos magasins sont restés ouverts et ont continué d’accueillir nos clients. » Monoprix compte 314 magasins en France mais la CGT est présente dans seulement 150 d’entre eux.

50 grévistes à Rennes

Les magasins de Rennes, Toulouse, Nation, La Canebière ou Lyon ont ainsi été perturbés par des salariés présents à l’intérieur pour expliquer leurs conditions de travail aux clients et leur proposer de signer une pétition. « A Rennes, il y avait 50 grévistes environ et seulement six personnes qui ont continué le travail », assure ainsi Marie-Christine Aribart, employée en Ille-et-Vilaine.

« Depuis plusieurs mois les conditions de travail se sont fortement dégradées, imposant une charge de travail quasi équivalente » à la période d’avant la crise, « à un nombre de salariés plus restreint », explique la CGT dans le communiqué d’appel à la grève. « La cause : le recours abusif à l’activité partielle et le non-remplacement des absents ». « On voulait attirer l’attention. On se prépare pour la rentrée de septembre si Monoprix continue de ne pas nous donner des bras », a ajouté l’élue.

« Monoprix rappelle privilégier avant tout le dialogue social, qui reste notre priorité. Celui-ci n’a d’ailleurs jamais été rompu. Des discussions se tiennent actuellement dans les quelques magasins concernés », a encore assuré la direction.