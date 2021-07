« Nous voulons être acteurs de notre avenir », pouvait-on lire sur une banderole placardée sur la cimenterie LafargeHolcim vendredi, à Contes près de Nice. Une douzaine de salariés, sur 65, « qui étaient en RTT, en congés ou en récupération », précise Angela Ronca, elle-même employée depuis 21 ans sur le site, se sont mobilisés, « sans empêcher le bon fonctionnement », pour « recevoir une information complète concernant leur avenir ».

Le 3 février, le groupe privé a annoncé la fermeture au 31 décembre de cette usine de la vallée du Paillon dans « une stratégie de transition vers le bas carbone », indique Loïc Leuliette le directeur de la communication de LarfargeHolcim. « La cimenterie de Contes est ancienne et nécessiterait des investissements colossaux pour conserver une production qui répondent aux exigences environnementales ». Un plan social et économique (PSE) a alors été mis en place. Le directeur de la communication affirme : « Il est clos. Seule une dizaine d’employés n’ont pas encore choisi l’option qui leur convient le mieux. »

Seulement voilà, le 20 mai, deux jours après la fermeture de ce PSE, une entreprise locale et familiale, présente depuis vingt-cinq ans dans le secteur, Audemard, a fait une offre chiffrée pour reprendre la cimenterie avec « la totalité des activités et les employés, dans les mêmes conditions salariales actuelles », indique Daniel Audemard, directeur associé. Une demande qui a été étudiée, assure le groupe LafargeHolcim mais qui n’est considérée que comme « une marque d’intérêt ».

« Nous ne sommes pas revendeurs »

Loïc Leuliette développe : « Nous connaissons bien ce groupe, qui est à la fois client et fournisseur de Lafarge. Mais nous avons demandé des informations complémentaires sur leur stratégie industrielle qui doit répondre à du bas carbone et sur leurs capacités financières sur le long terme. Nous n’avons pas eu de réponses. »

Une affirmation que l’entreprise niçoise dément. Daniel Audemard s’exclame : « Nous avons fait une offre chiffrée très solide, avec un business plan, avec des études, un plan de décarbonation et en précisant que nous étions disponibles pour rencontrer les salariés comme les dirigeants. »

Une partie de ping-pong, qui se conclut par un smash très clair du grand groupe : « Nous ne sommes pas revendeurs. » En effet, dans les annonces, LafargeHolcim a précisé vouloir garder le site pour le dépôt de déchets de ciment et pour s’en servir comme plateforme de distribution pour leurs clients locaux, avec une production qui sera alors faite sur le site de Marseille.

« Ils ont juridiquement raison »

Dans cette configuration, LafargeHolcim a alors « juridiquement raison », avoue Daniel Audemard. « Mais je ne lâcherai pas l’affaire, continue-t-il. J’irai le plus loin possible pour éviter un massacre dans l’économie locale et humaine. Après nos études, nous avons vu qu’il est possible d’exploiter le site pendant encore plus de vingt ans, donc il est possible de ne pas fermer une usine rentable et de ne licencier personne. Nous pourrions développer deux autres activités, une économie circulaire et le recyclage des matériaux. On est en plein dans ce qu’il faut faire : produire local pour l’environnement. »

Le codirigeant confirme être en train de provoquer une réunion avec le ministère de l’Industrie pour « sauver l’entreprise et les gens ». Lundi, ce sera avec le Comité social économique (CSE) que LafargeHolcim discutera pour donner les informations tant attendues par le personnel.