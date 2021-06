Parmi les annonces du sommet Choose France, qui présentait 22 nouveaux projets d’investissement pour la France lundi dernier, une a retenu l’attention en Gironde. Le laboratoire allemand Merck a annoncé son projet d’investir 175 millions d’euros en France et prévoit la création de 500 emplois sur ses sites de Molsheim (Bas-Rhin) et Martillac (Gironde).

Environ 50 millions d’euros iront au laboratoire girondin, qui prévoit le triplement de sa production, spécialisée dans les médicaments issus de biotechnologies pour soigner notamment les cancers. « Trois nouveaux bâtiments vont être construits, et il est prévu que 150 embauches viennent compléter les 380 postes actuels, d’ici à 2024 », précise dans un communiqué la députée MoDem de la Gironde Sophie Mette, qui a accompagné ce dossier.

Une vingtaine de postes ouverts dès cette année

« Les profils recherchés sont à la fois des profils scientifiques, techniciens et ingénieurs en pharma et biotech, mais également des profils plus généralistes pour supporter l’ensemble des activités comme des préparateurs de commande, des techniciens de maintenance, des techniciens de calibration, des spécialistes de l’assurance et du contrôle qualité » précise Sébastien Ribault, directeur du site de Martillac.

Le laboratoire Merck de Martillac en Gironde emploie 380 personnes - Merck

D’ici la fin de l’année, environ une vingtaine de postes seront ouverts, dont sept dès maintenant pour assurer le lancement du bâtiment de production commerciale d’ici à mi-2022.

« Lenteurs administratives »

En ce qui concerne les locaux, « nous prévoyons un agrandissement d’environ 8.000 m2 au total pour nos activités de production commerciale, la création d’un laboratoire de contrôle qualité, l’agrandissement du centre logistique et enfin la création de bureaux pour accueillir l’ensemble des équipes », ajoute le directeur.

La députée Sophie Mette estime que cette décision « est un signal essentiel pour la France. » « Notre pays est, pour la deuxième année consécutive, en tête du classement européen des nations les plus attractives [devant le Royaume-Uni et l’Allemagne], selon le baromètre EY », souligne-t-elle. L’élue regrette toutefois « des lenteurs administratives qui sont apparues, malgré la volonté de Merck d’étendre son site (…) L’État a encore à faire pour faciliter les bonnes performances du laboratoire allemand à Martillac. »