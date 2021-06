C’est une des conséquences imprévisibles de la pandémie : le retour en grâce des camping-cars. Depuis l’arrivée du Covid-19, les ventes de ces véhicules sont en forte progression : selon la Fédération européenne du caravaning, 235.000 camping-cars ont été vendus en 2020 en Europe, soit une progression de 12 % par rapport à 2019. Et la tendance est toujours à la hausse en 2021.

Loin du cliché du vieux combi sommaire pour hippies, les nouveaux modèles se rapprochent plus du mini-studio moderne et entièrement équipé. Un confort qui peut séduire aussi bien les jeunes adeptes de la « Van Life » en quête d’évasion que des familles ou des couples plus âgés désireux d’éviter les endroits bondés.

Si vous avez acheté en 2020 ou en 2021 un camping-car (ou un van aménagé), ou que vous comptez le faire pour cet été, votre avis nous intéresse. Qu’est-ce qui vous a poussé à faire ce choix ? La pandémie a-t-elle joué un rôle dans votre décision ? Êtes-vous totalement conquis par votre camping-car, ou avez-vous découvert des aspects plus contraignants ? Pensez-vous revenir à un autre mode de vacances un jour ?