Plus qu’un jour pour convertir en euros vos heures de formation ! Jusqu’à ce mercredi 30 juin minuit, les Français qui n’auraient toujours pas transféré leurs droits acquis au titre du Droit individuel à la formation (DIF) vers leur Compte personnel de formation (CPF) doivent faire la démarche personnellement.

Passé ce délai, ils perdront les droits acquis jusqu’en 2015 avec le DIF, ce qui peut parfois représenter plusieurs centaines d’euros. Dans un communiqué publié le 1er juin, la Fédération de la formation professionnelle (FFP) estimait à 10 millions le nombre de salariés n’ayant pas fait la bascule, pour un montant équivalent à environ 12 milliards d’euros. Des chiffres que conteste le ministère du Travail.

Qui est concerné ?

Le Compte personnel de formation (CPF) remplace le Droit individuel à la formation (Dif), qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014 pour les salariés du secteur privé, et jusqu’au 31 décembre 2016 pour les personnels de la Fonction publique.

Les salariés du privé, salariés assistantes maternelles, salariés d’employeurs particuliers, intérimaires, intermittents du spectacle et autres travailleurs relevant de l’AFDAS sont concernés. Les agents de la Fonction publique, qui représentent plus de 8 millions de comptes, ont des droits déjà acquis et ne sont pas concernés par le transfert.

Qu’est-ce que cela change ?

Pour rappel, il était possible avec le DIF de cumuler jusqu’à 120 heures de droits (jusqu’à 20 heures de formation par an sur une période de six ans). Avec le CPF, désormais, ce sont des euros qui sont octroyés chaque année (500 euros par an, dans une limite de 5.000 euros, 800 euros par an pour les personnes non qualifiées, dans une limite de 8.000 euros).

Comment effectuer le changement ?

Si vous n’avez pas utilisé toutes vos heures du DIF, vous devez donc les convertir, à hauteur de 15 euros par heure. Un transfert qui peut vous ramener jusqu’à 1.800 euros de droits à la formation. Votre employeur avait pour obligation de vous indiquer le solde d’heures DIF par écrit, au plus tard le 31 janvier 2015.

Plusieurs moyens sont possibles pour vérifier votre solde d’heures : votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou de janvier 2015, une attestation de droits au DIF fournie par votre employeur de l’époque, votre dernier certificat de travail. Si vous ne trouvez pas ces documents, contactez directement les conseillers de la caisse des dépôts par téléphone ou via le site Mon compte formation.

C’est sur ce site que les démarches pour le transfert sont à effectuer. Après avoir créé votre compte personnel, il faut ensuite entrer vos droits acquis via le DIF dans « Saisir mon DIF » pour effectuer la conversion. Mais il va sans doute falloir s’armer de patience. Le site était en effet saturé ce mardi à la mi-journée, affichant un encourageant « Bravo, vous êtes extrêmement nombreux (…), nous vous proposons de vous reconnecter un peu plus tard. »