Embarquer un soir à Paris et se réveiller à Venise ne sera plus possible par le train. La société Thello, filiale de la compagnie publique de chemins de fer italiens Trenitalia, a annoncé la fermeture le 1er juillet des deux lignes qu’elle exploite en France, le train de nuit Paris-Milan-Venise et la liaison Marseille-Nice-Milan.

Le train de nuit, dont la circulation était suspendue depuis le début de la crise sanitaire le 10 mars 2020, ne reprendra pas. Quant aux circulations sur la ligne Marseille-Nice-Milan en train de jour, elles « s’arrêtent de manière définitive le 1er juillet 2021 », selon la compagnie. Le dernier train de Milan à Nice circulera le 29 juin et le dernier Nice-Milan le 30 juin, selon le site de Thello.

La grande vitesse comme horizon

A Rome, la maison mère Trenitalia avait indiqué en octobre – quand la CFDT avait fait part de l’intention de la compagnie de fermer Marseille-Nice-Milan – « être dans une phase de transition, avec un projet beaucoup plus grand, la grande vitesse en France ».

Thello doit lancer des trains à grande vitesse, à l’automne selon la profession, sur la ligne Paris-Lyon-Milan, face aux TGV de la SNCF.