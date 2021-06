Les trottoirs se sont à nouveau transformés en stands. Depuis le mois de juin, les vide-greniers ont fait leur grand retour, après une longue période de pause en raison de la pandémie. Une renaissance accueillie avec joie par les Français. Comme le constate Emmanuel Layan, commissaire-priseur à l’Hôtel des ventes Tourny et auteur de Savoir Chiner * : « C’est le signe d’une reprise de la vie sociale, d’un retour à une vie normalisée. On voit bien que ce type d’évènements avait manqué aux Français, qui ont une passion pour les brocantes de tous genres ». D’ailleurs, selon l'étude Le marché des brocantes du cabinet Businesscoot, publiée en 2020, plus d’un Français sur deux (54 %) a fréquenté une brocante en 2019.

Et alors qu’on aurait pu croire que les sites de ventes de produits d’occasion comme Vinted ou Leboncoin allaient complètement ringardiser les vide-greniers, il n’en est rien. « La France s’est transformée en grand vide-greniers ces dernières années, il y en a un dans presque chaque village », constate Rémy Oudghiri, directeur général de Sociovision, cellule de suivi des tendances et à la prospective de l’Ifop. L’étude de Businesscoot estime ainsi à 50.000 le nombre de vide-greniers habituellement organisés par an. « C’est une manière pour les villages et les petites villes de créer de l’animation, de faire venir du monde, de faire parler de leur commune », explique Emmanuel Layan.

« Le vide-grenier, c’est un lieu de socialisation transgénérationnel »

Si les Français s’y ruent, c’est d’abord pour leur versant convivial. « C’est l’occasion de rencontrer des gens, de tenir un stand avec des amis ou de la famille », souligne Emmanuel Layan. « Nous évoluons vers une société de plus en plus dématérialisée, et la crise sanitaire a engendré des frustrations sociales. Les gens ont envie de rattraper le temps perdu et d’aller au contact des autres. Or, le vide-grenier, c’est un lieu de socialisation transgénérationnel et qui réunit toutes les classes sociales », ajoute Rémy Oudghiri.

Bien sûr, la motivation des visiteurs est aussi économique : « Plus d’un Français sur deux achète régulièrement des produits d’occasion, d’abord parce que cela leur permet de faire des économies. Ils apprécient aussi de pouvoir donner une seconde vie aux produits, car ils ont pris conscience que l’industrie textile était néfaste pour l’environnement et s’inscrivent de plus en plus dans un mode de consommation responsable », analyse Agnès Crozet, secrétaire générale de l’Observatoire société et consommation (Obsoco). « C’est devenu une pratique valorisée socialement d’acheter d’occasion, voire presqu’un nouveau snobisme », complète Rémy Oudghiri. Même les CSP + achètent des produits de seconde main, qui leur permettent de consommer mieux et plus.

« Les chineurs apprécient la dimension "chasse aux trésors" des vide-greniers »

Et si les Français raffolent aussi des sites en ligne de produits d’occasion, cette pratique n’est pas exclusive : « Ils adoptent une stratégie multicanal : ils achètent à fois en ligne et lors des vide-greniers. Avec l’objectif de trouver une bonne affaire », poursuit le sociologue. Parfois, c’est même plus avantageux d’acheter en vide-greniers, estime Agnès Crozet : « Quand on est face au vendeur, on peut mieux négocier ». « Et pour les collectionneurs qui sont à la rechercher d’objets rares, ils peuvent davantage trouver des perles à bas prix, car les particuliers n’ont pas toujours conscience de la valeur de leurs biens », observe Emmanuel Layan.

Sans oublier le plaisir qu’il y a à farfouiller sur les stands : « Les chineurs apprécient la dimension "chasse aux trésors" des vide-greniers, le plaisir de tomber sur un objet qu’ils n’auraient pas pu trouver ailleurs car ils ne sont plus vendus dans les magasins. Et à un vide-greniers, on peut juger sur pièce, manipuler un objet ou essayer une paire de chaussures, ce que ne permet pas le digital », souligne Agnès Crozet. « C’est un lieu où l’on peut se replonger dans le passé, qui répond à la tendance de recherche du vintage », renchérit Rémy Oudghiri.

« On se déleste de plein de choses en une journée »

Un mystère demeure : comment expliquer le fait qu’il y ait autant de vendeurs en vide-greniers ? Car trier et préparer les objets à vendre, ce n’est déjà pas une sinécure, mais tenir un stand debout toute une journée, ça l’est encore moins. D’autant qu’il faut débourser entre 3 et 20 euros par m2 pour exposer, selon l’étude de Businesscoot. « Certes, mais certains trouvent plus contraignant de vendre sur un site d’annonces, où il faut prendre des photos, écrire un texte, répondre aux sollicitations par mail et envoyer un colis », note Emmanuel Layan. De plus, les objets ou vêtements sont souvent vendus moins cher en brocante qu’en ligne : « Mais l’on en vend plus et on se déleste de plein de choses en une journée », poursuit-il.

Et c’est sans compter le plaisir de jouer au marchand : « C’est assez ludique d’installer son stand, de discuter avec les autres exposants, de raconter l’histoire d’un objet aux visiteurs », observe Agnès Crozet. Et si beaucoup de Français avaient déjà l’habitude de s’inscrire à un vide-grenier avant la pandémie, la période a fait naître d’autres aficionados, selon Rémy Oudghiri : « Pendant les confinements, le tri et le rangement étaient les activités les plus pratiquées par les Français. Ils ont pris conscience de ce qui ne leur servait pas et ont désormais envie de s’en débarrasser. Et comme beaucoup ont besoin d’argent, le vide-greniers est perçu comme un moyen de se renflouer un peu ». Les places risquent donc d’être rares cette année…