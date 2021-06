AUTOMOBILE Les tarifs vont augmenter en août pour les voitures, et les deux-roues devront également payer dès 2022

Garer sa voiture dans la rue va devenir encore plus cher à Paris. — ANA AREVALO / AFP

La mairie de Paris va augmenter le prix du stationnement dans la rue dès août 2021.

Paris n’est pas la capitale européenne la plus chère de ce point de vue, mais se place dans le trio de tête.

Le stationnement payant des motos, qui entrera en vigueur en 2022, est également encore rarement pratiqué.

La mairie de Paris vient de donner un grand coup d’accélérateur aux tarifs de stationnement. Dès le 1er août 2021, les automobilistes non-résidents devront débourser 6 euros de l’heure pour se garer dans l’hyper-centre (+ 2 euros par rapport au prix actuel), et 4 euros dans les arrondissements périphériques (+ 1,6 euro). En 2022, les deux-roues motorisés (hors électrique) devront également passer à la caisse, et débourser entre 2 et 3 euros de l’heure, alors qu’ils ne payaient rien jusqu’à présent.

Sans surprise, l’opposition de droite a dénoncé une volonté de « suppression de la voiture » et une « forme de péage » imposé aux conducteurs. Au-delà de ce débat local, 20 Minutes a voulu comparer les futurs prix de stationnement prévus à Paris en regard de ceux pratiqués dans d’autres capitales européennes.

Paris dans le trio de tête

Du point de vue de l’automobiliste, Paris n’est pas la capitale européenne qui pratique les tarifs les plus élevés (voir graphique ci-dessous), selon les données récoltées * par 20 Minutes. Elle se situe néanmoins dans le trio de tête d’Europe occidentale avec Londres et Amsterdam. La capitale britannique se distingue aussi par son péage urbain (13 euros par jour) pour les véhicules souhaitant circuler dans l’hypercentre. Seule consolation, la première heure de stationnement est gratuite, contrairement à Paris.

Prix du stationnement en Europe par 20 Minutes

En ce qui concerne la tarification pour les deux-roues (motos et scooters), la plupart des capitales européennes pratiquent la gratuité. Seuls certains quartiers de Londres sont payants, à un prix très modeste : moins de 5 centimes d’euro par heure. De ce point de vue, Paris constitue pour l’instant une exception. Même si en France, Vincennes et Charenton font payer les motards depuis 2018.

* Afin d’avoir une comparaison la plus juste possible, nous avons pris en compte les différents tarifs de stationnement dans la rue suivant les zones ou le type de voiture (diesel par exemple), ce qui donne un intervalle de prix. Il s’agit des tarifs pratiqués en semaine, de nombreuses exceptions étant prévues les week-ends. Les informations ont été recueillies sur les sites officiels des différentes municipalités. ​