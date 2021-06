Les syndicats et le Gouvernement doivent se mettre d'accord sur une jauge à l'ouverture (Comme ici en Bulgarie où la jauge est de 50%) — Nikolay DOYCHINOV

Elles devraient être fixées le 21 juin… Si aucune date n’est officielle pour le moment, les discothèques négocient avec le Gouvernement sur la base d’une réouverture le 30 juin. Preuve de leur bonne foi : Les deux principaux syndicats du secteur ont annoncé leur accord, ce jeudi, pour que le pass sanitaire ou un test soient exigés à l’entrée.

Lors d’une conférence de presse, l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) et le GNI ont détaillé leur protocole sanitaire, « qui fait encore l’objet d’ajustements » avec les ministères, selon Jérôme Guilbert, président de la branche discothèque du GNI.

Des accords à trouver sur les jauges et le port du masque

Selon les syndicats, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée des établissements, le port du masque sera exigé à l’intérieur « en station debout » et une jauge de 65 % sera imposée en intérieur et de 85 % en extérieur en juillet (85 % et 100 % en août). Des exigences concernant la ventilation ont également été posées.

Les professionnels souhaitent également que les autotests à l’entrée des établissements puissent également servir de sésame et que le port du masque ne soit pas exigé pour les personnes qui dansent. « Il faut qu’on ait la rentabilité et l’attractivité, c’est essentiel. Pas la peine d’ouvrir si les gens ne veulent pas venir », relève Thierry Fontaine, président de l’Umih nuit.

La ventilation en question

Les discothèques, en arrêt total depuis 15 mois, représentent 30.000 emplois directs et 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel, selon les syndicats. Sur 1.600 discothèques en France, 152 avaient fermé définitivement à fin mars 2021, selon eux et 25 % ne pourront pas ouvrir par impossibilité de répondre au protocole sanitaire, notamment à cause des systèmes de ventilation.