La maison de la Radio et le quartier de la Défense près de Paris. — BALEYDIER/SIPA

EY publie ce lundi son baromètre sur l’attractivité de la France.

Le pays reste en tête des destinations courtisées par les investisseurs étrangers.

Ces derniers restent néanmoins prudents pour 2021.

Malgré une année 2020 très compliquée sur le plan économique, la France reste le pays le plus « attractif » en Europe pour les investisseurs étrangers. Le baromètre annuel d’EY *, publié ce lundi, indique en effet que 985 implantations (créations ou extension d’activité) portées par des entreprises étrangères ont eu lieu dans l’Hexagone l’année dernière, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. C’est 18 % de moins qu’en 2019, une évolution légèrement en dessous de la moyenne européenne (-13 % de projets).

« La France a plutôt bien résisté à la crise, juge Marc Lhermitte, auteur du baromètre. Si elle a connu une baisse plus accentuée du nombre de projets, c’est parce qu’elle est exposée à des secteurs très exposés, comme l’automobile ou l’aéronautique ». 20 Minutes vous propose un petit résumé en vidéo de cette étude.

* Recensement et analyse de 5.600 projets d’investissements directs étrangers, annoncés de janvier à décembre 2020 en France et en Europe. Par ailleurs, EY a réalisé en mars et avril 2021 deux enquêtes auprès d’un panel de 200 dirigeants de groupes internationaux dans tous les secteurs, tailles et modèles économiques implantés en France et en Europe.