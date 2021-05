Illustration d'Amazon. — AFP

L’entreprise de logistique contractuelle ID Logistics est pressentie pour exploiter un entrepôt à Brebières ( Pas-de-Calais) pour le compte du géant américain du commerce en ligne Amazon, selon des sources concordantes. « C’est un entrepôt logistique de 69.000 m2, construit par Goodman sur une friche de l’entreprise Stora, qui fabriquait du papier et est partie en 2016. ID Logistics, avec Pôle emploi, vont recruter jusqu’à 500 personnes jusqu’en décembre », a rapporté Lionel David (divers droite), le maire de cette commune de 5.000 habitants.

« Mon rôle, c’est de faire en sorte qu’il y ait de l’emploi qui se développe. C’est une excellente nouvelle », se réjouit-il, confirmant une information de La Voix du Nord. D’après des sources concordantes, l’entrepôt commencerait à tourner cet été. « Comme la plupart des entreprises de e-commerce, Amazon travaille également avec des prestataires de service externes, c’est une pratique courante à tout le secteur et nous travaillons avec plusieurs acteurs de la logistique », a expliqué Amazon.

ID Logistics ne confirme pas

ID Logistics, qui dit avoir plusieurs projet dans le nord de la France, n’a toutefois pas confirmé avoir signé de contrat avec Amazon. Le site de Pôle emploi propose plusieurs offres de chef d’équipe en entrepôt et d’agent logistique en magasinage pour ID Logistics à Brebières. « Ce sera un grand entrepôt de sous-traitance pour le e-commerce, avec des équipes en trois-huit du lundi au dimanche, avec 500 emplois d’ici la fin de l’été, puis le double à long terme », a détaillé Nicolas Magnien (CGT) élu CSE chez ID Logistics région Nord et qui travaille à l’entrepôt de Dourges, où ils sont prestataires pour Carrefour.

« En tant qu’élu CSE, c’est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire plus de clients et plus de chiffre d’affaires. Après, chez Amazon, on connaît les conditions de travail », a-t-il ajouté. Amazon exploite déjà un immense centre de tri et de distribution à Lauwin-Planque, à 10 km de là, et une agence de proximité dédiée à la livraison à Avion (Pas-de-Calais). ID Logistics, qui a son siège dans les Bouches-du-Rhône, revendique 340 sites dans 17 pays du monde, et réalise en France 44 % de son chiffre d’affaires, qui était de 1,642 milliard d’euros au total en 2020.