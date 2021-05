Attention à ne pas attendre la retraite pour s'intéresser au montant de sa pension. — GILE Michel

Un rapport de la Cour des comptes pointe des erreurs de montants fréquentes pour les pensions de retraite.

Ces erreurs sont notamment liées à la complexité des dossiers.

La meilleure méthode pour éviter cet écueil est de vérifier régulièrement ses relevés de carrière.

Pour les dizaines de millions d’assurés qui dépendent du régime général des retraites, c’est l’heure de sortir la calculette. Un rapport de la Cour des comptes publié le 18 mai révèle en effet que les erreurs sur le montant des pensions ne sont pas rares à la Cnav (caisse nationale d’assurance-vieillesse).

« Entre 2016 et 2020, la proportion des prestations de retraite affectées par une erreur de portée financière a augmenté de près de moitié, de 11,5 % à 16,4 % » relève le document. Autrement dit, quasiment un dossier sur six examiné par la Cnav (sur un échantillon annuel « ciblé » de 9.300 pensions) comporte une erreur. Alors, quels sont les montants en jeu ? Et comment corriger le tir ? On vous explique tout.

Que représentent ces erreurs sur le total des pensions versées ?

D’après les chiffres fournis à 20 Minutes par la Cnav, environ 75 % des erreurs sont au détriment des retraités, le reste (25 % donc) étant à leur avantage. Le montant médian* de ces erreurs s’élève à 123 euros euros annuels en 2020. Soit 10 euros par mois. En prenant le cas fictif d’une femme retraitée qui toucherait 1.145 euros mensuels, cela représente 0,9 % du total versé.

Une marge d’erreur qui peut sembler minime, mais qui, multipliée par le nombre de cas et la durée de versement (21 ans en moyenne) peut vite représenter des montants importants. Selon la Cour des comptes, « si les erreurs intervenues en 2020 ne sont pas recherchées et corrigées a posteriori, [elles] auront un impact financier cumulatif de 1,6 milliard d’euros ».

Comment vérifier le montant de votre pension ?

« C’est extrêmement difficile, estime Valérie Batigne, dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite. Il faut prendre ses précautions bien avant de partir effectivement à la retraite, en téléchargeant régulièrement ses relevés de carrière [disponibles sur le site de l’Assurance-retraite]. Car une fois que la pension est liquidée, les relevés ne sont plus accessibles en ligne ».

Il vous appartient donc de vérifier, année après année, que vos trimestres d’activité ont bien été validés et qu’aucune période – par exemple un job d’été – n’a été oubliée. Car au moment de votre retraite, si vous n’avez pas le nombre de trimestres requis (entre 165 et 172 suivant votre année de naissance), vous n’aurez pas le droit à la totalité de votre pension.

« C’est d’autant plus important de vérifier ces informations régulièrement que les carrières ne sont plus linéaires, ajoute Thomas Gagniarre, directeur comptable et financier de la Cnav. Aujourd’hui on a beaucoup plus d’employeurs, on peut devenir entrepreneur après avoir été salarié, on enchaîne des CDD… Toute cette complexité va se retrouver au moment de la retraite. »

Quelles sont vos voies de recours en cas d’erreur ?

Jusqu’au 1er juillet 2021, vous devez avoir plus de 55 ans avant de pouvoir signaler un problème éventuel à l'Assurance retraite. Après cette date, il n’y aura plus de limite d’âge. « Pour nous c’est important de faire prendre à chacun l’habitude de vérifier que tout est ok, poursuit Thomas Gagniarre. Tout ce qui pourra être fait avant la demande de retraite permettra de fiabiliser au maximum les calculs. C’est toujours plus facile de rectifier une erreur le plus rapidement possible. »

Une vigilance très importante. Car lors de votre départ en retraite, vous disposerez de seulement deux mois pour contester le montant de la pension qui vous a été notifié. La retraite, ça se prépare donc dès maintenant.

*Le montant médian signifie que 50 % des retraités lésés perdent plus que cette somme, et 50 % perdent moins.