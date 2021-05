Total verse son mélange de kérosène et d'agrocarburant dans un avion Air France qui va relier Montréal ce jeudi 20 mai 2021. — Christophe Ena/AP/SIPA

Et si on mettait de l’huile de cuisson usagée dans nos moteurs d’avion ? Air France teste une nouvelle étape dans le recyclage avec, ce jeudi, le premier vol long courier qui fonctionne grâce à des déchets d’huile notamment.

Résidus d’huile, de graisses, de sucres et d’algues

Selon BFM-TV, c’est un vol reliant Paris à Montréal, parti ce mercredi matin de Roissy qui inaugure cette innovation. Concrètement, dans le moteur de cet avion d’Air France, on trouve un mélange de kérosène et de 16 % d’agrocarburant. Qui est fabriqué à partir de déchets et de résidus comme des huiles de cuisson usagées, des graisses animales, des sucres ou certaines algues par Total.

Est-ce une première ? A l’international, oui pour Air France. Mais la compagnie tricolore avait déjà testé le procédé pour des vols nationaux. Entre 2014 et 2016, certains vols entre Toulouse et Orly utilisaient 10 % de ces agrocarburants faits à partir de déchets.

Une piste intéressante pour limiter les émission de CO2. En effet, selon nos confères de BFM-TV, l’utilisation des agrocarburants permet de réduire de 80 % ces émissions polluantes par rapport au kérosène. Mais ce n’est qu’un début : en 2019, seulement 0,1 % du carburant utilisé par l’aviation venait de ces agrocarburants… Problème : son prix, quatre fois supérieur au kérosène. Pour le moment.