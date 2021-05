Le quartier français à Europa Park en Allemagne. — Europa Park

Le parc d’attractions Europa Park implanté à la frontière allemande à Rust va rouvrir ses portes le 21 mai.

Un protocole sanitaire pilote est mis en place avec des conditions d’accès strictes.

20 Minutes vous communique celles-ci dans le détail.

Voilà six mois que les inconditionnels du parc de loisirs allemand Europa Park attendent une date de réouverture. C’est chose faite et cela va arriver très, très vite. Le 21 mai prochain exactement, bien avant la date des parcs français. Une date précoce car le parc d’attractions va expérimenter un programme sanitaire pilote. Mais avant de chevaucher les grands huit et de profiter des 100 attractions, des nouveautés 2021 et des nombreux spectacles qui ont fait sa renommée, il va falloir montrer patte blanche. Dans un communiqué de presse, le parc a dévoilé les conditions d’accès et les règles de sécurité pour les visiteurs.

Outre les masques chirurgicaux, les documents suivants sont nécessaires :

un billet d’entrée valable le jour de la visite,

une pièce d’identité valide avec photo.

En outre, il faut présenter :

soit, à partir de 6 ans, un résultat de test négatif homologué (test PCR ou antigénique réalisé par un centre de dépistage agréé) datant de moins de 24 heures au moment de l’arrivée

soit un justificatif ou un certificat officiel de vaccination complète (personnel, daté et au format papier) qui doit dater de plus de 14 jours

soit un résultat de test PCR positif datant de plus de 28 jours et de moins de six mois. Si le résultat de test positif date de plus de six mois, il faut en outre présenter un justificatif-certificat officiel de vaccination qui doit dater d’au moins 14 jours.

Des tests sur place, mais pour des cas exceptionnels

Pour les clients des hôtels d’Europa Park, des règles particulières s’appliquent. Les informations sont disponibles sur le site Internet du parc. Si les visiteurs ne sont pas en mesure de présenter un justificatif d’accès, précise cependant le parc, quelques stations de tests sont disponibles sur place et réservés à des cas exceptionnels. Cependant, en raison d’un nombre limité, ces stations de test peuvent impliquer de longs délais d’attente.

En cas de résultat positif au test, l’ensemble du groupe du visiteur concerné sera prié de quitter les lieux immédiatement et de se présenter aux autorités sanitaires compétentes. Les billets d’entrée pour Europa Park pourront alors être convertis en un nouveau billet daté valable pour la saison estivale 2021.

Limitation du nombre de visiteurs, justificatifs, mise à jour du dispositif de traçabilité en coordination avec le service de santé publique de l’Ortenau, le port du masque chirurgical sera obligatoire dans tous les espaces intérieurs, dans les attractions et les files d’attente et dès qu’une distanciation physique minimale de 1,50 m ne peut être respectée. Au-delà des traditionnelles distances de sécurités seront mises en place de nouvelles technologies numériques pour la gestion des files d’attente et le maintien des distances physiques.

Quant à Rulantica, le parc aquatique, il faudra patienter encore un peu, aucune date de réouverture n’est avancée… Pour l’instant.