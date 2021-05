CONSOMMATION Suivant leur taille et leur appartenance ou non à un grand groupe, les enseignes n’ont pas les mêmes intérêts

Certains commerçants se retrouvent avec un stock conséquent à écouler d'ici l'été. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Les commerces dits « non essentiels » ont pu rouvrir ce mercredi après plusieurs semaines de fermeture.

Selon la taille et le type de magasins, les professionnels sont divisés sur la date des soldes d’été, dont le démarrage est prévu le 23 juin.

Une décision est attendue au plus tard le 31 mai.

Contrairement aux ministres, les commerçants n’ont sûrement pas eu le temps de prendre un café en terrasse ce mercredi matin. Car après des semaines de fermeture imposée, Covid-19 oblige, ils avaient hâte de lever le rideau pour accueillir leurs clients et faire des ventes. Un soulagement qui pourrait être de courte durée, car beaucoup redoutent désormais une autre échéance : celle des soldes d’été.

Officiellement, leur démarrage est prévu le 23 juin, dans cinq semaines. Beaucoup trop tôt aux yeux de nombreux commerçants indépendants, qui réclament un report comme à l’été 2020. « Ils souhaitent un démarrage le plus tard possible, confirme à 20 Minutes Denis Favier, vice-président des Commerçants et artisans des métropoles de France. Ils n’ont pas pu travailler depuis début avril, donc ils ont besoin de réaliser des ventes avec une marge normale. Ils ne veulent pas se retrouver avec une marge sacrifiée au bout d’un mois à cause des réductions. »

« Petits » vs « gros »

Une demande soutenue par la Confédération des commerçants de France (CDF), qui défend également des boutiques indépendantes (épiceries, habillement, maroquinerie, lingerie…). Selon elle, démarrer les soldes trop tôt fragiliserait les boutiques, alors que dans le même temps, l’État va peu à peu fermer le robinet des aides. « C’est la raison pour laquelle la CDF demande que les soldes d’été commencent vers le 15 juillet 2021 » indique la confédération. Denis Favier plaide de son côté pour le 7 juillet, « afin d’arriver à un compromis ».

Car en face de ces « petits » commerçants, d’autres organisations professionnelles, regroupant les grandes enseignes, militent pour un maintien des soldes à partir du 23 juin. C’est le cas de l’Alliance du commerce, qui représente notamment des habitués des centres-villes (Galeries Lafayette, Printemps, Le Bon Marché) et de grandes marques de l’habillement ou de la chaussure (Petit Bateau, Etam, Paraboot, Pataugas…). « Contrairement aux indépendants, ils ont souvent plus de trois ou quatre collections par an. Donc l’enjeu pour eux, c’est de déstocker le plus rapidement possible », décrypte Denis Favier. Le but étant de faire de la place à tout prix, quitte à vendre à perte.

Décision sur les soldes d’ici à fin mai

Pour aider les magasins d’habillement et de maroquinerie qui se retrouveraient avec de nombreux articles invendus, le gouvernement a déjà pris dimanche dernier un décret prévoyant une aide supplémentaire correspondant à 80 % du montant perçu en novembre 2020. « C’est une bonne nouvelle pour certains commerçants, reconnaît Denis Favier. En revanche, pour ceux qui ont des centaines de milliers d’euros de stocks à écouler, cette aide, c’est une goutte d’eau ». « Pour les commerces qui ont deux ou trois boutiques, 1.500 euros, voire 10.000 euros à partager sur deux ou trois points de vente, ça devient très difficile », regrettait ainsi vendredi le créateur de vêtements pour homme Pierre Talamon, questionné par l’AFP.

Si l’exécutif a apporté une réponse sur les stocks, il prend tout son temps en ce qui concerne les soldes. Interrogé par 20 Minutes, le cabinet d’Alain Griset, ministre chargé des PME, indique ce mercredi que « des consultations ont été menées mardi avec les représentants des fédérations de commerce et des associations de consommateurs. Au regard de la reprise d’activité, une décision sur la situation des soldes sera prise avant la fin du mois ». Pressés d’avoir une réponse, les commerçants devront donc prendre leur mal en patience encore quelques jours.