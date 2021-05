Un visuel de la campagne pour promouvoir le tourisme en France, avec le slogan What really matters (ce qui compte vraiment) — Atout France

Jusqu’au 20 juin, les Français sont invités à participer à une consultation citoyenne sur le tourisme responsable. Amélioration des véloroutes, régulations des flux de passage sur les sites naturels… plus de 400 propositions ont été déposées.

Les Entreprises du Voyage (EdV), qui représentent 1.600 entreprises, participent à cette consultation et ont lancé une campagne de communication - #JeRedécouvreLaFrance –, dans laquelle l’accent est mis sur le tourisme local. Cuisine de saison via des producteurs locaux, fermes urbaines, hébergements écoresponsables et solidaires, vignerons convertis à la biodynamie… Les Français, qui seront nombreux à rester dans l’Hexagone durant les vacances d’été à cause de la pandémie de coronavirus, répondront-ils à cet appel ?

Et vous, êtes-vous sensibilisé au tourisme local et écoresponsable ? Si oui, pourquoi ? Vous partirez en France cet été, et allez faire un séjour « vert » ? Quel sera-t-il ? L’aviez-vous déjà fait ? Si non, pour quelles raisons ? Anticipez-vous une différence de prix par rapport à un séjour classique ? Racontez-nous !