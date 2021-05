Suez et Veolia ont signé « un accord définitif de rapprochement » — AFP

Les deux géants français de l’eau et des déchetsVeolia et Suez ont annoncé avoir signé vendredi « un accord définitif de rapprochement », qui permettra au premier d’acquérir une large part du second « tout en garantissant un périmètre industriel et social cohérent » pour les activités restantes de Suez.

Un accord de principe a par ailleurs été signé entre les deux groupes et un consortium d’investisseurs constitué des fonds Meridiam et GIP, ainsi que de la Caisse des Dépôts (avec sa filiale CNP Assurance), qui rachèteront ce « nouveau Suez », indique le communiqué.