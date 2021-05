Europa Park. Le 06 06 06 — G . VARELA / 20 MINUTES

Le parc d’attractions Europa-Park en Allemagne, très apprécié et fournisseurs d’emplois pour de nombreux frontaliers alsaciens, est fermé à cause de la pandémie de coronavirus depuis novembre 2020.

Pour l’instant, aucune date précise n’est annoncée pour sa réouverture mais les propriétaires, la famille Mack, s’apprêtent à relancer les semaines de l’emploi dès le 12 mai.

Les modalités de cette réouverture incluent un encadrement scientifique par l’Université de Fribourg-en-Brisgau. Le tout est en cours de discussion avec le ministère des Affaires sociales du Bade-Wurtemberg.

Tant attendue, tant espérée notamment des frontaliers, le parc allemand de loisirs Europa-Park, déjà élu Meilleur parc de loisirs au monde, ne peut toujours pas donner de date de réouverture. Si en France, l’heure du « déconfinement » approche, de l’autre côté du Rhin, les choses semblent bien plus strictes. Néanmoins, la direction est sur les starting-blocks et lance à partir du 12 mai les semaines de l'emploi.

Malgré l’arrivée des beaux jours et un semblant de vie normale promis en France, il va falloir faire patienter encore les enfants, leurs parents et leurs amis. Europa-Park va rouvrir bien sûr, mais pas n’importe ni n’importe comment. Les propriétaires, la famille Mack, se sont au préalable accordés avec le ministère des Affaires sociales du Bade-Wurtemberg pour une réouverture sous forme de projet pilote.

Un projet pilote

Les modalités de cette réouverture incluent en effet un encadrement scientifique par l’Université de Fribourg-en-Brisgau. Un projet pilote en cours de discussion entre les différents intervenants. Mais il est déjà acté que la condition préalable à la réouverture sera un taux d’incidence passant sous la barre 100 cas pour 100.000 habitants sur au moins cinq jours glissants. De ce fait, il est pour l’heure impossible à la famille Mack d’annoncer un jour de réouverture précis.

Roland Mack, propriétaire d’Europa-Park, promet cependant la mise au point d’un projet avec des mesures d’hygiène très élaborées. « L’année passée, nous avions déjà démontré que l’exploitation de l’intégralité du complexe, incluant le parc de loisirs, les hôtels, les restaurants ainsi que le parc aquatique Rulantica, était possible en respectant un vaste protocole d’hygiène, détaille-t-il.

Europa-Park-Resort a reçu plus de deux millions de visiteurs en 2020 « sans répertorier le moindre incident ou problème » assure Roland Mack qui se dit « confiant sur les perspectives de réouverture. » Une réouverture importante pour la population qui a besoin de changer d’air et de se divertir mais aussi pour les employés, les partenaires de l’entreprise et la petite commune de Rust où sont situés les parcs de loisirs.

Aussi, le parc renouvelle sa semaine de l’emploi à partir du 12 mai, du mercredi au vendredi de 9h à 18h dans le quartier allemand d’Europa-Park. Pas moins de 400 postes sont à pourvoir. Une journée de recrutement est même organisée en partenariat avec le service de placement transfrontalier du Pôle emploi de Sélestat et de l’Agentur für Arbeit en Allemagne. Celle-ci aura lieu le 21 mai à Europa-Park.

Une bonne nouvelle car avec plus de 4.450 employés durant la saison estivale, dont 20 % sont Français, Europa-Park est habituellement l’employeur le plus important de Bade du Sud. Actuellement, la presque totalité des salariés permanents du parc sont au chômage partiel depuis novembre dernier. Mais pour cette année 2021, le parc recrute du personnel avec des emplois à temps plein et partiel. Restauration, attractions, hôtellerie, vente, entretien, il y en aura pour tous les goûts, à condition d’avoir un assez bon niveau d’allemand (de A1 à C1). A Rulantica, le parc aquatique indoor d´Europa-Park, sont proposés des postes d’agents d´accueil, de maîtres-nageurs et d’opérateurs d’attraction. Reste donc à patienter encore un petit peu, le temps que le coronavirus nous accorde un peu de répit et quelques loisirs…