Chennevieres sur Marne le 26 mars 2013. Illustration entretien embauche, CV...) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Malgré la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, les perspectives d’embauche sont « encourageantes » pour 2021, selon l’enquête annuelle « besoins en main-d’œuvre » de Pôle emploi publiée ce mardi, qui montre également une baisse des difficultés de recrutement anticipées par les employeurs.

L’enquête estime à 2,723 millions le nombre de projets de recrutement pour 2021, soit 30.000 de plus qu’en 2019 (2,693 millions), une hausse de 1,1 %. Pôle emploi n’avait pas communiqué sur cette enquête l’an dernier, la crise sanitaire ayant totalement rebattu les cartes.

Les entreprises « dans les starting-blocks »

L’opérateur a « pris le parti » de faire une comparaison avec 2019, « dernière année pour laquelle les choses se sont déroulées normalement », a expliqué le directeur étude et performance de Pôle emploi Stéphane Ducatez, en présentant les données lors d’une visioconférence de presse.

Il a salué des résultats « extrêmement positifs et encourageants », notant qu'« on sent que les entreprises sont un petit peu dans les starting-blocks : dès que les restrictions sanitaires se lèveront, elles seront enclines à embaucher ». En 2020, après un début d’année « très dynamique » en termes d’embauches, celles-ci se sont effondrées au printemps avec l’arrivée du Covid-19 et « au global, il y a eu 17,6 % d’embauches en moins en 2020 qu’en 2019 », a-t-il indiqué.

Des embauches durables

Pour 2021, 64,3 % des projets envisagés sont des recrutements durables, en légère baisse par rapport à 2019 (-0,2 point). La proportion des établissements anticipant d’embaucher est sensiblement la même à 26,5 % contre 26,4 % en 2019 et plus de deux projets sur trois concernent des établissements de moins de 50 salariés, indique également l’étude.

Cette enquête annuelle, réalisée en collaboration avec le Credoc entre octobre et décembre 2020, a porté sur 450.200 établissements. Les intentions d’embauches diffèrent du nombre total de recrutements, notamment parce que l’embauche d’un salarié d’une autre entreprise peut entraîner des recrutements en cascade. En 2019, 78 % des recruteurs ayant annoncé avoir une intention d’embauche ont réalisé au moins une embauche.