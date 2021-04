La Fonderie de Bretagne emploie 350 salariés à Caudan près de Lorient. — Mathieu Pattier/SIPA

Ils sont ressortis de l’usine ce mardi soir vers 22h30. A Caudan dans le Morbihan, les membres de la direction de la Fonderie de Bretagne qui étaient retenus par les salariés depuis le matin ont été libérés. « Ils ne veulent toujours pas discuter alors ça ne sert à rien de s’obstiner à vouloir parler avec des gens qui n’en ont pas envie », a déclaré Maël Le Goff, secrétaire général CGT.

Ce mardi soir, la direction de Renault, qui a mis en vente l’usine qui emploie 350 salariés, avait condamné « fermement » le blocage de l’usine et appelé à un « retour au calme immédiat ». Sept membres de la direction étaient retenus par les salariés, selon le groupe.

Les salariés réclament leur maintien au sein du groupe Renault

Les salariés bloquaient cependant toujours l’usine ce mercredi matin. « On attend toujours une avancée dans ce dossier », a précisé Maël Le Goff. « Ça fait un an que ça dure, c’est usant, fatiguant », a-t-il ajouté. Une délégation de salariés devait rencontrer le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard ainsi que les maires de Lorient et Caudan en fin de matinée.

A l’été 2020, le constructeur automobile avait demandé une revue stratégique qui a conclu que le site devait diversifier ses activités et poursuivre la réduction de ses coûts de production. Les salariés demandent leur maintien au sein du groupe Renault, qui a annoncé le 11 mars la mise en vente de l'usine afin de « pérenniser les activités et les emplois ».