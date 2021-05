Les fleuristes sont ouverts et vendront du muguet en quantité ce samedi 1e mai. — Chine nouvelle / Sipa

Interdits d’ouvrir l’an passé, les fleuristes seront cette fois accessibles pour la vente du muguet.

Près de 90 % du muguet français est produit par une quinzaine de producteurs de la région nantaise.

La fleur porte-bonheur n’a pas souffert du récent gel. Elle sera présente en quantité.

Le traumatisme est effacé. Après une campagne 2020 qui a tourné à la catastrophe en raison du confinement et de la fermeture des fleuristes, le muguet effectue un retour très attendu ce samedi 1er mai. Près de 60 millions de brins seront ainsi mis en vente ce week-end en France. Et comme tous les ans, l’essentiel de la production provient de la région nantaise. Une quinzaine de cultivateurs maraîchers sont spécialisés dans la fleur à clochettes porte-bonheur.

« L’an dernier, l’autorisation tardive du click and collect avait finalement permis de limiter un peu la casse, mais seulement 30 % des volumes habituels avaient pu être commercialisés, rappelle Antoine Thiberge, directeur de la fédération des maraîchers nantais. Il y a eu des conséquences économiques très fortes, de très grosses pertes, mais aucune entreprise n’a sombré, car la plupart produisent des légumes en parallèle. Cette fois-ci, le sujet des fleuristes a heureusement été réglé très tôt. Les restrictions de déplacements sont également moins contraignantes. La fête du muguet sera bien au rendez-vous. »

La chance a tourné, y compris pour les recrutements

Contrairement aux arbres fruitiers et à la vigne, la plante n’a pas non plus souffert du violent gel printanier​. « Les brins sont très beaux et en quantité », se réjouit Antoine Thiberge. La modification imprévue du calendrier scolaire a même eu des conséquences positives pour les producteurs. « On craignait de manquer de personnel car les étudiants ne devaient pas être disponibles. Finalement, ils se sont retrouvés en vacances et ont pu participer à la cueillette. C’est un renfort significatif. » Près de 7.000 contrats de travail ont ainsi été signés en avril pour la récolte du muguet. « Outre les étudiants, on a aussi des retraités fidèles, des demandeurs d’emploi qui viennent parfois de loin, des demandeurs d’asile… La cueillette est un bon tremplin pour découvrir les métiers du maraîchage pour lesquels il y a des besoins régulièrement. »

Cueillette du muguet à Saint-Julien de-Concelles près de Nantes. S.Gomis/Sipa - SIPA

Livrer le muguet impérativement le 1er mai, quels que soient les aléas climatiques, est un défi renouvelé. « Je n’ai pas connaissance d’autres produits avec les mêmes contraintes, relève le directeur de la fédération des maraîchers nantais. A chaque fois, on se demande comment faire pour y arriver. Et chaque année, les producteurs y arrivent. C’est énormément d’adrénaline pour eux. Le rythme est très très dense. Ils en ressortent sur les rotules mais heureux. »

Contrairement à l’an dernier, la vente de muguet par des particuliers sur la voie publique est à nouveau autorisée, dans le respect de la réglementation sanitaire. Une concurrence plus ou moins acceptée par les professionnels. « C’est une tradition ancienne, souligne Antoine Thiberge. Ce n’est pas non plus la même clientèle. La personne qui a envie de faire un joli bouquet va forcément aller chez un fleuriste ».