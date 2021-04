Un homme devant une agence Pôle Emploi. — SYSPEO/SIPA

3,8 millions de demandeurs d’emplois sont inscrits en catégorie A à Pôle Emploi au premier trimestre.

Cela représente une baisse de 0,4% par rapport à la fin de l’année 2020, mais une hausse de 6,3 % par rapport à début 2020.

En incluant les personnes en activité réduite, le nombre de demandeurs d’emplois atteint six millions.

Une stabilisation du chômage à un niveau élevé. La Dares, le service statistique du ministère du Travail, a publié ce mardi le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi au premier trimestre 2021. « En France (y compris les départements-régions d’outre-mer, hors Mayotte), le nombre de demandeurs d’emploi s’élève à 3.800.700 pour la catégorie A. Il diminue de 0,4 % sur le trimestre » relève le communiqué. Néanmoins, sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 6,3 %.

Evolution du nombre de demandeurs d'emplois depuis 2018 en catégorie A. - Nicolas Raffin/20 Minutes

En incluant les personnes ayant une activité réduite (catégories B et C) et tenues de rechercher un emploi, l’évolution est quasi-similaire. « Pour les catégories A, B, C ce nombre [de demandeurs] s’établit à 6.012.600 [début 2021]. Il est stable sur ce trimestre et croît de 4,7 % sur un an » indique la Dares.

